Javier Milei ponderó el impacto de las desregulaciones de Sturzenegger y definió la agenda legislativa

Javier Milei, Karina Milei y Diego Santilli, con autoridades de Tesla. Foto: Noticias Argentinas

Estrategia legislativa por Malvinas y presencia completa

La agenda legislativa ocupó otro de los tramos principales del temario de Gabinete. El Ejecutivo abordó las estrategias para impulsar los proyectos normativos vinculados a la cuestión Malvinas, anunciados recientemente en cadena nacional. Al respecto, se definió que los textos ingresarán por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con un esquema de acuerdos y apoyos más consolidado. De concluirse el proceso de redacción en los próximos días, el paquete de iniciativas podría ser enviado al Congreso este mismo viernes.

A la cita en Balcarce 50 asistió la cúpula del gabinete en forma completa: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Carlos Presti (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y el propio Federico Sturzenegger. También estuvieron presentes secretarios de Estado, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el asesor Santiago Caputo y autoridades parlamentarias como Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich.

Se confirmó además que los ministros Quirno y Presti se sumarán este martes a las 13 a la mesa política de Gobierno para dar seguimiento a estos proyectos.

Javier Milei también se reunió con empresarios de DayOne Data. Foto: Noticias Argentinas

Ronda con gigantes tecnológicos y agenda en La Rosada

Posteriormente a la reunión de ministros, la jornada de trabajo de Milei incluyó audiencias de alto nivel con referentes del sector tecnológico e industrial internacional.

A mediodía, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Quirno, el presidente recibió a la comitiva directiva de DayOne Data -empresa especializada en infraestructura digital e inteligencia artificial- encabezada por su fundador William Huang y su CEO Jamie Khoo.

Pasadas las 14, el mandatario mantuvo una audiencia con ejecutivos de la automotriz Tesla -entre ellos David Feinstein, director de Finanzas y Comercio Global- para repasar proyectos de interés estratégico en el país, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Para cerrar la actividad oficial en la sede de Gobierno, el jefe de Estado y su hermana Karina recibieron a "Hela", una perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que pasó a retiro tras prestar servicios en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.