El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada -la tercera consecutiva en las últimas tres semanas- en la que analizó la marcha de la economía y las principales variables de actividad.
Javier Milei ponderó el impacto de las desregulaciones de Sturzenegger y definió la agenda legislativa
En una nueva reunión con su equipo de ministros, el presidente destacó que la cartera del ex funcionario del BCRA ya suma más de 17.000 medidas de flexibilización estatal
En ese marco, el jefe de Estado dedicó un párrafo central a elogiar la gestión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacando que el área que coordina ya atribuye la aplicación de un total de 17.155 desregulaciones en el entramado estatal y económico.
Durante el encuentro con sus funcionarios, el presidente reafirmó la orientación de su programa económico y ratificó con firmeza que "no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto", en consonancia con el objetivo central de su gestión de sostener la desaceleración inflacionaria.
Estrategia legislativa por Malvinas y presencia completa
La agenda legislativa ocupó otro de los tramos principales del temario de Gabinete. El Ejecutivo abordó las estrategias para impulsar los proyectos normativos vinculados a la cuestión Malvinas, anunciados recientemente en cadena nacional. Al respecto, se definió que los textos ingresarán por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con un esquema de acuerdos y apoyos más consolidado. De concluirse el proceso de redacción en los próximos días, el paquete de iniciativas podría ser enviado al Congreso este mismo viernes.
A la cita en Balcarce 50 asistió la cúpula del gabinete en forma completa: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Carlos Presti (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Pablo Mahiques (Justicia) y el propio Federico Sturzenegger. También estuvieron presentes secretarios de Estado, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el asesor Santiago Caputo y autoridades parlamentarias como Martín Menem y la senadora Patricia Bullrich.
Se confirmó además que los ministros Quirno y Presti se sumarán este martes a las 13 a la mesa política de Gobierno para dar seguimiento a estos proyectos.
Ronda con gigantes tecnológicos y agenda en La Rosada
Posteriormente a la reunión de ministros, la jornada de trabajo de Milei incluyó audiencias de alto nivel con referentes del sector tecnológico e industrial internacional.
A mediodía, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Quirno, el presidente recibió a la comitiva directiva de DayOne Data -empresa especializada en infraestructura digital e inteligencia artificial- encabezada por su fundador William Huang y su CEO Jamie Khoo.
Pasadas las 14, el mandatario mantuvo una audiencia con ejecutivos de la automotriz Tesla -entre ellos David Feinstein, director de Finanzas y Comercio Global- para repasar proyectos de interés estratégico en el país, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Para cerrar la actividad oficial en la sede de Gobierno, el jefe de Estado y su hermana Karina recibieron a "Hela", una perra detectora de narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que pasó a retiro tras prestar servicios en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.
En pocas palabras
- Milei elogioso: el presidente destacó las 17.155 desregulaciones de Federico Sturzenegger.
- Agenda legislativa: se definieron estrategias para proyectos de ley sobre Malvinas.
- Encuentros clave: El mandatario recibió a referentes de tecnología y automotrices.