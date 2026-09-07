Denunciaron que habría ingresado al RIGI una petrolera inhabilitada por operar en Malvinas

Según la presentación difundida, la firma extranjera posee una participación accionaria del 15% en la sociedad Southern Energy. Este consorcio privado resultó beneficiado mediante la Resolución 559/2025 para la construcción de infraestructura vinculada a la licuación y exportación de gas natural.

Cambio de nombre y la sanción frente al RIGI

El origen del conflicto administrativo radica en la historia corporativa de la firma. De acuerdo con los registros expuestos por el diputado Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica inscripta originariamente en el Reino Unido bajo la denominación de Premier Oil PLC, nombre que modificó de forma oficial durante 2021 para intentar eludir sanciones legales.

El diputado Maximiliano Ferraro.

Esa compañía había sido castigada en 2013 mediante la Resolución 481, dictada en el marco de la Ley 26.659. Dicha normativa establece penas administrativas y prohibiciones comerciales para todas aquellas empresas que realicen tareas de exploración o explotación hidrocarburífera dentro del área de la plataforma continental sin el permiso expedido por las autoridades argentinas.

El legislador nacional argumentó que la inhabilitación vigente se extiende por un plazo de 15 años y vencerá recién en 2028. En ese sentido, fundamentó que una modificación en la razón social no invalida las penas preexistentes ni elimina los efectos jurídicos del acto administrativo que dispuso la prohibición comercial.

El alcance legal para las empresas adheridas al RIGI

Dentro del articulado de la Ley de Hidrocarburos se dispone de manera expresa que las inhabilitaciones afectan tanto a la firma operadora como a sus socios y sociedades vinculadas. Maximiliano Ferraro remarcó que la normativa vigente impide que las dependencias del Estado nacional celebren contratos o conceden beneficios promocionales a compañías alcanzadas por resoluciones administrativas.

El proyecto de la empresa Southern Energy contempla una inversión millonaria orientada al desarrollo de instalaciones en las costas de Río Negro. La meta del consorcio es procesar gas proveniente de yacimientos no convencionales y transportarlo al exterior, utilizando para ello buques de gran porte y un complejo entramado de infraestructura energética.

Aunque la petrolera de origen británico vendió sus activos en la zona de las islas en 2022, la inhabilitación impuesta por las autoridades de la República Argentina continúa firme. Por ese motivo, el bloque parlamentario solicitó que las áreas competentes revisen las actuaciones del expediente para determinar si corresponde aplicar medidas correctivas.