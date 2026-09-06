El peronismo logró un histórico triunfo en Marcos Juárez y gobernará después de 5 décadas

La asistencia que rondó el 63% de los empadronados. Tras la confirmación de la tendencia irreversible, los apoderados del espacio vencedor destacaron el consenso alcanzado entre las distintas vertientes para presentar un esquema unificado.

Resultados en Marcos Juárez y el armado de una lista de unidad

La nómina ganadora estuvo conformada por diversos sectores del arco político opositor de la comuna. Entre las incorporaciones más destacadas figura el dirigente Jorge Brunori, integrante del Frente Renovador de Marcos Juárez, quien resultó electo como concejal y formará parte de la nueva composición del cuerpo deliberativo a partir de la asunción de las nuevas autoridades.

Sorpresa en las elecciones municipales de Marcos Juárez. El peronismo se impuso con amplia diferencia.

Desde el equipo técnico del intendente electo señalaron que los pilares de la campaña se basaron en la apertura al diálogo institucional y la integración sectorial. Al respecto, Germán Font expresó ante los medios de comunicación presentes que la meta principal será desarrollar una gestión abierta, y convocó a las demás fuerzas comunitarias a colaborar de forma coordinada para resolver los principales requerimientos urbanos de la población.

Repercusiones de los comicios en el escenario provincial

El desenlace electoral generó impacto en la provincia de Córdoba debido al antecedente histórico del municipio. El diario La Voz del Interior calificó a la jornada como una cita clave en el mapa territorial, ya que desde hace más de cinco décadas el signo político peronista no lograba acceder a la conducción del Ejecutivo comunal en esta localidad del sudeste provincial.

Tras el cierre del acto electoral y el conteo definitivo de las actas, los referentes de los partidos competidores enviaron sus saludos de felicitación a la fórmula triunfadora, dando inicio a la etapa de transición institucional.