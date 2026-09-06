El peronismo logró un histórico triunfo en Marcos Juárez y gobernará después de 5 décadas

El dirigente Germán Font se impuso en las elecciones municipales celebrados este domingo en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez, donde logró cerca del 46% de los sufragios y sacó una diferencia superior a 25 puntos sobre Pedro Dellarossa. Con este resultado histórico, el peronismo vuelve a gobernar esa comuna tras 53 años.
Font se ubicó en el primer lugar del escrutinio, aventajando ampliamente a Pedro Dellarossa que contó con el apoyo de Cambiemos. El representante del oficialismo local obtuvo aproximadamente el 20% de los votos.
En tanto, la nómina conducida por Gerardo Pasquali se ubicó en la tercera posición con el 16,87%.
La asistencia que rondó el 63% de los empadronados. Tras la confirmación de la tendencia irreversible, los apoderados del espacio vencedor destacaron el consenso alcanzado entre las distintas vertientes para presentar un esquema unificado.
Resultados en Marcos Juárez y el armado de una lista de unidad
La nómina ganadora estuvo conformada por diversos sectores del arco político opositor de la comuna. Entre las incorporaciones más destacadas figura el dirigente Jorge Brunori, integrante del Frente Renovador de Marcos Juárez, quien resultó electo como concejal y formará parte de la nueva composición del cuerpo deliberativo a partir de la asunción de las nuevas autoridades.
Desde el equipo técnico del intendente electo señalaron que los pilares de la campaña se basaron en la apertura al diálogo institucional y la integración sectorial. Al respecto, Germán Font expresó ante los medios de comunicación presentes que la meta principal será desarrollar una gestión abierta, y convocó a las demás fuerzas comunitarias a colaborar de forma coordinada para resolver los principales requerimientos urbanos de la población.
Repercusiones de los comicios en el escenario provincial
El desenlace electoral generó impacto en la provincia de Córdoba debido al antecedente histórico del municipio. El diario La Voz del Interior calificó a la jornada como una cita clave en el mapa territorial, ya que desde hace más de cinco décadas el signo político peronista no lograba acceder a la conducción del Ejecutivo comunal en esta localidad del sudeste provincial.
Tras el cierre del acto electoral y el conteo definitivo de las actas, los referentes de los partidos competidores enviaron sus saludos de felicitación a la fórmula triunfadora, dando inicio a la etapa de transición institucional.
En pocas palabras
- Peronismo: histórico triunfo en Marcos Juárez tras 53 años, con Germán Font como intendente electo.
- Resultados: Font obtuvo el 46% de los votos, superando a Pedro Dellarossa (Cambiemos) por más de 25 puntos.
- Gestión: el nuevo intendente electo promueve una gestión abierta y la integración de diversas fuerzas políticas.