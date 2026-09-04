Malvinas: Cancillería inició sumarios contra 45 empresas y personas por la explotación petrolera ilegal

Después de los anuncios realizados este jueves por Javier Milei sobre Malvinas, la Cancillería argentina inició procedimientos administrativos y sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
La medida alcanza a empresas, accionistas y prestadoras de servicios que, según el gobierno nacional, participan de operaciones no autorizadas por el Estado argentino en la plataforma continental.
La decisión fue dispuesta por orden del presidente Javier Milei y se conoció este viernes 4 de septiembre, un día después de que el mandatario anticipara durante su cadena nacional que avanzaría con medidas legales y diplomáticas contra las compañías que intervienen en proyectos petroleros en el archipiélago.
La advertencia que Milei había hecho en cadena nacional
Durante su discurso del jueves 3 de septiembre, Milei cuestionó el avance de proyectos hidrocarburíferos desarrollados unilateralmente en las islas, entre ellos el proyecto Sea Lion, y anticipó que el gobierno aplicaría sanciones contra las empresas involucradas, sus accionistas y las firmas que les brindan servicios.
En ese contexto, el Presidente advirtió que quienes desarrollen actividades en Malvinas sin autorización argentina no podrán mantener al mismo tiempo sus negocios en el territorio continental.
“Quienes operan en nuestro territorio a espaldas de la Argentina tendrán que elegir”, sostuvo Milei durante el mensaje televisado.
La medida anunciada entonces comenzó a tomar forma administrativa con los 45 procedimientos iniciados por Cancillería.
Qué cuestiona el gobierno argentino
La acusación se basa en la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental argentina que no cuenten con autorización del Estado nacional.
Según la Cancillería, las personas y compañías alcanzadas por los procedimientos habrían participado, directa o indirectamente, de tareas de exploración y explotación petrolera en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
La investigación incluye tanto a quienes realizan las operaciones como a accionistas y empresas proveedoras de servicios vinculadas con esas actividades.
La disputa por los recursos del Atlántico Sur
El gobierno argentino volvió a plantear que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, forman parte del territorio argentino.
En el comunicado, Cancillería cuestionó además lo que considera un avance de la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur por parte del Reino Unido y de las empresas que desarrollan actividades en las islas.
La preocupación del gobierno está especialmente vinculada con el desarrollo de proyectos petroleros que podrían incrementar la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
Qué puede pasar con las empresas
Los procedimientos administrativos abiertos por Cancillería buscan determinar las responsabilidades de las 45 personas físicas y jurídicas involucradas y, de corresponder, aplicar las sanciones previstas por la legislación argentina.
La ofensiva forma parte del paquete de medidas que Milei anticipó en su cadena nacional para reforzar el reclamo argentino sobre las Malvinas y limitar la participación de empresas que operen en el archipiélago en actividades consideradas ilegítimas por el Estado nacional.
En pocas palabras
- Cancillería inició sumarios: 45 personas y empresas fueron sancionadas por explotación petrolera en las islas.
- Ley 26.659: se las acusa de violar la normativa argentina sobre la plataforma continental.
- Advertencia presidencial: Javier Milei afirmó que quienes operen en Malvinas sin autorización deberán elegir entre ese negocio y sus actividades en Argentina.