El gobierno británico le respondió a Milei: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas"

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, dijo que Milei habló más de la política interna de la Argentina que de las Malvinas.

Referéndum y postura sobre el estatus de los isleños

Desde el Gabinete británico respaldaron la presencia militar en la zona al señalar que "permanecerán allí mientras los isleños así lo deseen", al tiempo que remarcaron que el primer ministro "apoya plenamente la voluntad de los habitantes de seguir siendo un territorio británico de ultramar".

En su declaración, la diplomacia británica hizo referencia al referéndum realizado en el archipiélago en 2013, en el que el 99,8% de los votantes se expresó a favor de mantener su estatus político bajo la corona británica.

A pesar de la advertencia militar, el portavoz británico intentó bajar la tensión diplomática al señalar que mantienen relaciones formales con la Argentina y que buscan continuar fortaleciéndolas, destacando que el país sudamericano se consolidó como su tercer socio comercial más relevante en la región.

Reacciones del Gabinete británico en redes por Malvinas

Las declaraciones del portavoz se sumaron a la postura expresada previamente por el ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, quien se pronunció a través de la red social X. El funcionario consideró que el mensaje en cadena nacional de Milei "habla más de política interna argentina que de las Malvinas".

"Las Malvinas son británicas porque los isleños eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las islas es absoluto e inamovible", aseveró Streeting.

En la misma línea se expresó el canciller británico, Ed Miliband, quien sostuvo que la postura de Londres se mantendrá inalterable: "Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes".

Sin embargo, Milei puso el foco en su mensaje a todo el país en el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos firmas con importante presencia de capitales israelíes.