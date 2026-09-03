Los detalles de Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que Milei busca frenar

Según el portal cronista.com, el yacimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago, demanda una inyección inicial de u$s 2.100 millones. Aunque fue descubierto hace más de una década por la británica Rockhopper Exploration, la iniciativa cobró impulso decisivo tras la incorporación de la petrolera israelí Navitas Petroleum, que asumió el control operando el 65% del proyecto.

Los puntos clave de la avanzada petrolera y la respuesta argentina:

Producción inminente: La primera fase contempla perforar 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de procesamiento Aoka Mizu. La perforación arrancaría a principios de 2027, apuntando a comercializar el primer crudo en 2028 con un pico de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.

Expansión millonaria: Las empresas ya activaron la compra de un segundo buque (el OSX-1) para una futura ampliación que sumaría 38 pozos adicionales. De concretarse, la capacidad treparía a 180.000 barriles diarios hacia 2030, lo que triplicaría el PBI de las islas, históricamente sostenido por la pesca.

Sanciones y ofensiva legal: La Cancillería desconoce las licencias isleñas y advirtió a bancos, aseguradoras y proveedores que su participación habilitará sanciones administrativas y demandas judiciales. Tanto Rockhopper (en 2013) como Navitas (en 2022) ya fueron declaradas clandestinas e inhabilitadas por 20 años para operar en la Argentina.

Mientras la administración británica defiende el derecho de los isleños a explotar la zona, el Gobierno argentino argumenta que Sea Lion viola frontalmente las resoluciones de las Naciones Unidas, las cuales prohíben modificaciones unilaterales mientras el conflicto territorial siga sin resolverse.