El presidente Javier Milei renovó las alertas sobre el avance del Reino Unido en el mar argentino al rechazar formalmente el desarrollo de Sea Lion, un megaproyecto petrolero offshore que promete transformar de lleno la economía de las Islas Malvinas. Esta maniobra unilateral reavivó el histórico reclamo de soberanía nacional, poniendo en la mira a las empresas internacionales involucradas.
Los detalles de Sea Lion, el megaproyecto petrolero en Malvinas que Milei busca frenar
El proyecto británico offshore reavivó la tensión diplomática con Argentina y el presidente Milei busca frenarla con una batería de medidas
Según el portal cronista.com, el yacimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago, demanda una inyección inicial de u$s 2.100 millones. Aunque fue descubierto hace más de una década por la británica Rockhopper Exploration, la iniciativa cobró impulso decisivo tras la incorporación de la petrolera israelí Navitas Petroleum, que asumió el control operando el 65% del proyecto.
Los puntos clave de la avanzada petrolera y la respuesta argentina:
- Producción inminente: La primera fase contempla perforar 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de procesamiento Aoka Mizu. La perforación arrancaría a principios de 2027, apuntando a comercializar el primer crudo en 2028 con un pico de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.
- Expansión millonaria: Las empresas ya activaron la compra de un segundo buque (el OSX-1) para una futura ampliación que sumaría 38 pozos adicionales. De concretarse, la capacidad treparía a 180.000 barriles diarios hacia 2030, lo que triplicaría el PBI de las islas, históricamente sostenido por la pesca.
- Sanciones y ofensiva legal: La Cancillería desconoce las licencias isleñas y advirtió a bancos, aseguradoras y proveedores que su participación habilitará sanciones administrativas y demandas judiciales. Tanto Rockhopper (en 2013) como Navitas (en 2022) ya fueron declaradas clandestinas e inhabilitadas por 20 años para operar en la Argentina.
Mientras la administración británica defiende el derecho de los isleños a explotar la zona, el Gobierno argentino argumenta que Sea Lion viola frontalmente las resoluciones de las Naciones Unidas, las cuales prohíben modificaciones unilaterales mientras el conflicto territorial siga sin resolverse.
En pocas palabras
- Rechazo oficial: Javier Milei rechazó formalmente el megaproyecto petrolero británico Sea Lion en Malvinas.
- Detalles del proyecto: El yacimiento, descubierto hace una década, demanda una inversión inicial de u$s 2.100 millones y busca iniciar producción en 2027.
- Respuesta argentina: La Cancillería advirtió a empresas y bancos, desconociendo licencias y habilitando sanciones y demandas.