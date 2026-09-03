Petri respaldó el anuncio de Milei sobre Malvinas: "Más cerca de recuperar nuestras islas"

El rol de las Fuerzas Armadas en la estrategia sobre Malvinas

Petri puso especial énfasis en el fortalecimiento de las capacidades militares argentinas y mencionó como pilares de una política de Estado la construcción de la Base Naval Integrada, la incorporación de los cazas F-16 y la utilización de los aviones de patrulla marítima P-3 Orion.

También destacó la necesidad de recuperar capacidades navales para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

“El futuro exige profundizar el camino iniciado en 2023: equipar a nuestras Fuerzas Armadas, fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y defender nuestra soberanía mediante la diplomacia, el derecho internacional y todas las herramientas legítimas del Estado”, sostuvo.

El exministro planteó además que el fortalecimiento militar constituye un componente necesario de la estrategia argentina, aunque lo vinculó con una política basada en la negociación y el derecho internacional.

“La paz no se construye desde la debilidad. Se construye con la fuerza de nuestras razones”, afirmó.

Petri respaldó la política de Milei sobre las islas

El mensaje del exministro se conoció luego del anuncio de Milei de un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino de soberanía y avanzar contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas, entre ellas el proyecto petrolero offshore Sea Lion.

En ese marco, el Gobierno anunció sanciones para compañías que participen de operaciones no autorizadas, el fortalecimiento de las capacidades de Defensa y el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Petri consideró que estas medidas deben formar parte de una estrategia sostenida en el tiempo y reivindicó el carácter permanente del reclamo argentino.

“Con firmeza, inteligencia estratégica y vocación de diálogo, avanzamos hacia nuestro objetivo permanente e irrenunciable: las Malvinas son argentinas”, concluyó.