El diputado nacional Luis Petri puso primera en la carrera por la gobernación. Este martes se metió de lleno en la agenda económica de Mendoza con una charla que protagonizó junto al analista financiero y economista Claudio Zuchovicki en el hotel Sheraton.
Luis Petri se metió en la agenda económica y reclamó bajar impuestos para atraer inversiones
El diputado nacional Luis Petri, que aspira a pelear por la gobernación, protagonizó una charla con el economista y analista financiero Claudio Zuchovicki
La convocatoria partió de la Fundación Mendocinos por el Futuro que lidera el mismo Luis Petri.
Al lugar acudieron unas 700 personas, pero lo que más llamó la atención fue el amplio y diverso espectro político que llegó para respaldarlo. En las primeras filas se pudieron ver a dirigentes del petrismo, como los legisladores Graciela Petri, Walter Marcolini y Gustavo Cairo, pero también a líderes del PRO en Mendoza, como el intendente Esteban Allasino que compartió la charla con el lujanino y también diputado nacional, Álvaro Martínez.
La presencia de Allasino despertó suspicacias luego de que en el mundillo político varios lo apunten como un posible aliado político de Petri, e incluso hay quienes lo ven como un potencial compañero de fórmula, algo que en el entorno del intendente niegan.
A esa diversa concurrencia se sumó también el dirigente de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez.
Sin aludir a sus pretensiones de candidato, pero a la vez sin esconder esa aspiración, Luis Petri se metió de lleno en los cambios que cree que deberían imprimirse en la economía mendocina, poniendo el objetivo en atraer inversiones que diversifiquen la matriz productiva.
Apuntarle a una baja de impuestos, casi como una plataforma de campaña
En medio de la charla el analista financiero Claudio Zuchovicki marcó el horizonte económico para la provincia.
“Para que Mendoza despegue definitivamente es importante generar incentivos reales hacia la producción local, la inversión privada y las exportaciones, quitando trabas burocráticas que desalientan el dinamismo empresarial”, indicó Zuchovicki.
Y apuntó a la importancia de avanzar en mejoras de infraestructura y logística que permitan reducir costos, aumentar la competitividad y potenciar el perfil exportador de la provincia.
En la misma línea, Luis Petri avanzó con lo que podría conformar parte de su propuesta de gobierno: “Si queremos ser más competitivos, es fundamental bajar y eliminar los impuestos que hoy terminan castigando a quienes producen. Ingresos Brutos es uno de ellos por su regresividad: cuanto más producís y más valor agregás, más te castiga. Tenemos que generar los incentivos para que a una empresa le convenga invertir, crecer y producir más en nuestra provincia”.
En pocas palabras
- Petri busca la gobernación: el diputado Luis Petri se centró en la agenda económica de Mendoza.
- Propuestas económicas: abogó por reducir impuestos como Ingresos Brutos para atraer inversiones.
- Apoyo político: la charla contó con un amplio espectro de dirigentes de diversos partidos políticos.