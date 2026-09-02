Luis Petri se metió en la agenda económica y reclamó bajar impuestos para atraer inversiones

La presencia de Allasino despertó suspicacias luego de que en el mundillo político varios lo apunten como un posible aliado político de Petri, e incluso hay quienes lo ven como un potencial compañero de fórmula, algo que en el entorno del intendente niegan.

A esa diversa concurrencia se sumó también el dirigente de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez.

Sin aludir a sus pretensiones de candidato, pero a la vez sin esconder esa aspiración, Luis Petri se metió de lleno en los cambios que cree que deberían imprimirse en la economía mendocina, poniendo el objetivo en atraer inversiones que diversifiquen la matriz productiva.

Apuntarle a una baja de impuestos, casi como una plataforma de campaña

En medio de la charla el analista financiero Claudio Zuchovicki marcó el horizonte económico para la provincia.

“Para que Mendoza despegue definitivamente es importante generar incentivos reales hacia la producción local, la inversión privada y las exportaciones, quitando trabas burocráticas que desalientan el dinamismo empresarial”, indicó Zuchovicki.

Y apuntó a la importancia de avanzar en mejoras de infraestructura y logística que permitan reducir costos, aumentar la competitividad y potenciar el perfil exportador de la provincia.

En la misma línea, Luis Petri avanzó con lo que podría conformar parte de su propuesta de gobierno: “Si queremos ser más competitivos, es fundamental bajar y eliminar los impuestos que hoy terminan castigando a quienes producen. Ingresos Brutos es uno de ellos por su regresividad: cuanto más producís y más valor agregás, más te castiga. Tenemos que generar los incentivos para que a una empresa le convenga invertir, crecer y producir más en nuestra provincia”.