Mendocino imputado en la causa ARSAT declaró un pago de $23 millones a la ex de Facundo Leal

Facundo Leal se presentó a indagatoria estando detenido. Actualmente, cursa prisión domiciliaria, no por la causa ARSAT sino por drogas. Foto: redes sociales

¿Curiosidades de la declaración de Boschin? Errores, cambios inconsistentes, el pago de un préstamo millonario a la ex de su jefe y un efectivo que no alcanza ni para invitar un café.

Los bienes de Boschin bajo la lupa en la causa ARSAT

Las presentaciones previas de Gerardo Boschin fueron antes de que la causa ARSAT explotase. La Justicia investiga si el mendocino participó, junto con otros ex funcionarios y empresarios, de un esquema para direccionar contratos de la empresa estatal a favor de una firma privada, a cambio de presuntos retornos o coimas.

En concreto, el fiscal Fernando Domínguez apunta a la contratación de Argentina Logistic Service (ALS) para almacenar y trasladar materiales estratégicos de ARSAT vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica.

Lo que los investigadores detectaron, a partir de un insólito robo de materiales en los depósitos de esa firma, es que la contratación habría sido direccionada, sin una competencia real y sin el respaldo técnico correspondiente.

Un robo de materiales de ARSAT en un depósito privado abrió una caja de pandora: coimas, corrupción, bienes y dólares en efectivo.

Además, al peritar los teléfonos de los involucrados, la Justicia encontró conversaciones que, según la investigación, podrían comprometer a los imputados y revelar un supuesto entramado de desvíos de fondos y sobornos.

Boschin es uno de los imputados. El mendocino Juan Andrés Navarro es otro. Y Facundo Leal, también mendocino y presidente de ARSAT por entonces, asoma como el principal acusado de la causa.

Es que durante los allanamientos, en las propiedades de Boschin y Navarro se secuestró documentación que podría resultar de interés para la investigación. En las viviendas de Leal, en cambio, los investigadores encontraron valijas con dólares y otras monedas extranjeras en efectivo, equipos profesionales de inteligencia y espionaje y drogas. Además, se detectó el sospechoso retiro de dos maletas de su departamento en Mendoza poco antes de la llegada de la Policía.

Sobre esto, la causa ARSAT y las acusaciones de corrupción, tanto Leal como Boschin se negaron a declarar y presentaron escritos de descargo durante las indagatorias a las que asistieron en julio.

Gerardo Boschin solo presentó un escrito de descargo en su indagatoria por la causa ARSAT.

Desde la Justicia Federal confiaron a Diario UNO que la investigación sigue en etapa de producción de prueba después de la toma de declaraciones y que, por ahora, no hubo nuevas acusaciones formales.

¿Qué pasó con la casa de Boschin de un año a otro?

La declaración jurada anual de 2025 fue presentada por Gerardo Boschin a mediados de agosto de este año.

El mendocino mantuvo la casa en un barrio privado que incorporó a su patrimonio en septiembre de 2024, cuando ya estaba fuera de las gerencias de ARSAT y se desempeñaba como presidente de Trenes Argentinos. Pero la nueva declaración tiene una particularidad: la superficie declarada del inmueble pasó de 300 a 180 m2.

¿Qué pasó en el medio? La DDJJ no brinda ninguna explicación.

Pero esa no es la única particularidad de la declaración. En el mismo documento, la propiedad figura con 180 m² al inicio de 2025 y 1.800 m² al finalizar el año. Todo indica que se trataría de un error de tipeo, pero no deja de llamar la atención en una declaración jurada presentada mientras el patrimonio de Boschin está bajo la lupa de la Justicia por la causa ARSAT.

El inmueble -el mismo que fue allanado a fines de mayo- sigue valuado en la nueva DDJJ en aproximadamente $150 millones.

Boschin, un deudor cumplidor con la ex de Facundo Leal

Uno de los datos que más llamó la atención desde el comienzo de la investigación es la deuda millonaria que Boschin mantiene con una de las personas más cercanas a Facundo Leal: su ex pareja, Eliana Gudiño.

De acuerdo con sus declaraciones juradas, la mujer le prestó $71.250.000 al exfuncionario de ARSAT. Ese mismo año -2024- Boschin también recibió dinero de su propia esposa, Fernanda Ávila, por $57.950.000.

En la nueva DDJJ, Boschin aporta un dato que no figuraba de manera explícita en la anterior: señala que esos créditos fueron utilizados para justificar la compra de la casa en el barrio privado.

Y hay otra novedad. Mientras la deuda con su esposa se mantiene intacta, la que tenía con Gudiño se redujo: pagó $23,75 millones durante 2025.

Así, al cierre del año, Boschin todavía declaraba una deuda de $47.500.000 con la ex de Leal, pero ya canceló una parte importante del préstamo.

Camionetas premium pero casi nada de liquidez

Ni dólares ni criptomonedas. Apenas un poco de ahorros en el banco y unos pesos en acciones. ¿Y en efectivo? Lo que declaró Gerardo Boschin en 2025 no le alcanzaba ni para invitar un café.

El exfuncionario de ARSAT conserva dos camionetas cuyas compras son investigadas por la Justicia: la Volkswagen Taos Highline de 2021 y una Volkswagen Amarok Extreme V6 2023. Además, la casa en un barrio privado.

Pero cuando uno mira el dinero en efectivo, declara apenas $7.500.

Tampoco aparecen dólares ni criptomonedas en su declaración. En el fondo Super Ahorro Plus informa $12.704,36 y, en una caja de ahorro, poco más de $2 millones.