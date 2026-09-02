El presidente Javier Milei defendió la convocatoria a una cadena nacional para este jueves a las 21, centrada en la soberanía de las Islas Malvinas. A través de un mensaje en las redes, cuestionó de manera categórica y escatológica a los periodistas que criticaron la utilización de esta herramienta de transmisión institucional por parte del gobierno nacional.
Milei defendió la cadena nacional que hará por Malvinas y criticó con dureza al periodismo
El presidente confirmó un mensaje este jueves a las 21 por la soberanía de las Islas Malvinas. Acusó a los medios de atacar las medidas del gobierno nacional
El anuncio oficial y los cruces por la cadena nacional
La polémica surgió a raíz del anuncio oficial respecto de la emisión especial que se transmitirá por la noche. El presidente fundamentó la cadena nacional al señalar que la soberanía representa un motivo prioritario y un derecho estratégico del país que aún no ha sido resuelto.
Sin embargo, ante los reparos sobre el alcance institucional de la transmisión, Javier Milei reaccionó en redes sociales. El mandatario objetó la mirada de la prensa y argumentó que este canal de comunicación es la forma indicada para informar cuestiones que afectan de manera directa al interés patrio.
En esa misma declaración, Milei expresó que quienes cuestionan la cadena nacional parecen priorizar la disputa política. El jefe de Estado evaluó que resulta incomprensible reprochar un informe vinculado a los reclamos históricos sobre las Islas Malvinas.
El Gobierno quiere aprovechar los dichos del presidente de Estados Unidos, quien abrió la puerta "a revisar la posición de neutralidad" que su administración mantiene en torno al diferendo por las Islas Malvinas. Las expresiones de Donald Trump no constituyen un alineamiento automático con la Argentina, sino que responden a una táctica para condicionar al Reino Unido a que aumente su presupuesto para la OTAN.
Cuestionamientos severos a los medios por la cadena nacional
El presidente utilizó términos contundentes para desestimar los planteos formulados por periodistas. Aseguró que existe una resistencia permanente por parte de los medios de comunicación cada vez que el gabinete solicita la transmisión generalizada en el territorio.
Durante su descargo, ratificó la libertad de acción de la gestión para utilizar la cadena nacional. El titular del Poder Ejecutivo aseveró que un porcentaje amplio del periodismo opera con intenciones de perjudicar la agenda oficial y deslegitimar los comunicados del gobierno nacional.
El discurso previsto para la jornada nocturna incluirá precisiones sobre los pasos de la Cancillería. Fuentes oficiales indicaron que se repasarán las gestiones internacionales realizadas en foros globales para transparentar la estrategia en materia de representación fronteriza e insular.
El presidente concluyó sus afirmaciones ratificando que el plan de la gestión nacional seguirá adelante sin alteraciones. Explicó que se mantendrá una línea intransigente para defender los postulados históricos de la Nación mediante la cadena nacional.
En pocas palabras
- Milei defiende: el Presidente convocó a una cadena nacional para este jueves por la soberanía de las Islas Malvinas.
- Crítica al periodismo: Javier Milei cuestionó duramente a los medios por criticar el uso de la cadena nacional.
- Interés patrio: el mandatario argumentó que la cadena es el canal indicado para informar sobre cuestiones de interés nacional.