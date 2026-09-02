Milei defendió la cadena nacional que hará por Malvinas y criticó con dureza al periodismo

Javier Milei volvió a criticar al periodismo.

En esa misma declaración, Milei expresó que quienes cuestionan la cadena nacional parecen priorizar la disputa política. El jefe de Estado evaluó que resulta incomprensible reprochar un informe vinculado a los reclamos históricos sobre las Islas Malvinas.

El Gobierno quiere aprovechar los dichos del presidente de Estados Unidos, quien abrió la puerta "a revisar la posición de neutralidad" que su administración mantiene en torno al diferendo por las Islas Malvinas. Las expresiones de Donald Trump no constituyen un alineamiento automático con la Argentina, sino que responden a una táctica para condicionar al Reino Unido a que aumente su presupuesto para la OTAN.

Cuestionamientos severos a los medios por la cadena nacional

El presidente utilizó términos contundentes para desestimar los planteos formulados por periodistas. Aseguró que existe una resistencia permanente por parte de los medios de comunicación cada vez que el gabinete solicita la transmisión generalizada en el territorio.

Durante su descargo, ratificó la libertad de acción de la gestión para utilizar la cadena nacional. El titular del Poder Ejecutivo aseveró que un porcentaje amplio del periodismo opera con intenciones de perjudicar la agenda oficial y deslegitimar los comunicados del gobierno nacional.

El discurso previsto para la jornada nocturna incluirá precisiones sobre los pasos de la Cancillería. Fuentes oficiales indicaron que se repasarán las gestiones internacionales realizadas en foros globales para transparentar la estrategia en materia de representación fronteriza e insular.

El presidente concluyó sus afirmaciones ratificando que el plan de la gestión nacional seguirá adelante sin alteraciones. Explicó que se mantendrá una línea intransigente para defender los postulados históricos de la Nación mediante la cadena nacional.