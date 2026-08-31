La Nación unificó 16 Registros del Automotor y hay nuevos aranceles: cómo se calculan

El nuevo sistema agrupa los conceptos cobrados por los trámites mediante el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), con el objetivo de simplificar la estructura tarifaria, aunque ahora se van a actualizar siguiendo el valor de las UVA que siguen la inflación.

"Se ha creado el módulo de Registro de Propiedad del Automotor que va a tener un valor de 0,5% de la unidad UVA, que hoy está en $2.100 pesos. O sea: hay trámites que costaban X cantidad en pesos, ahora van a costar 20 módulos, por lo que yo tengo que multiplicar 20 por el valor del módulo que hoy sería $1.050. Eso se va a cambiar cada 4 meses al valor UVA que esté en ese momento", explicó Hugo Méndez, titular de la Cámara de Mandatarios de Mendoza.

La resolución 411 del Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien dependen los Registros del Automotor, reduce 40% la cantidad total de cánones/aranceles vigentes, mediante la agrupación de los trámites.

Como se reordenan y agrupan aranceles, puede ocurrir que algunos trámites bajen, otros suban y otros queden prácticamente iguales.

Hugo Méndez, de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, marcó que hay varios cánones que se cobran en los Registros del Automotor que se actualizaron ahora y eso hará que algunos trámites sean más caros.

"Por ejemplo en una transferencia de un camión para transporte, hay un arancel que hasta hoy cuesta $75.000 el 1 de septiembre y pasará a costar entre $177.000 y $200.000. O la certificación de firma subió 100% en el registro. Estaba en $1.500 pesos y lo han llevado a $3.500", marcó Méndez.

La resolución que establece los nuevos valores define para los autos los siguientes porcentajes:

Inscripción inicial: 1% del valor del vehículo (con un mínimo de 52 MRPA).

1% del valor del vehículo (con un mínimo de 52 MRPA). Transferencia de dominio: 1% del valor (con un mínimo de 32 MRPA).

Qué Registros del Automotor se unifican en Mendoza

Según la resolución 412 en Mendoza habrá 11 unificaciones de Registros del Automotor: son 16 registros especializados que dejan de funcionar como unidades separadas y pasan a concentrar sus competencias en 11 oficinas.

Los casos más fuertes son: