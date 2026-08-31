Con dos resoluciones que publicó este lunes en el Boletín Oficial, la Nación avanzó con dos promesas que había militado desde la campaña de Javier Milei cuando aseguró que se metería con "la caja política de los Registros del Automotor: unificó registros y simplificó la cantidad de aranceles que se deben pagar por esos trámites, pero como se actualizaron los valores atrasados desde 2023, hay aranceles que serán más caros.
La Nación unificó 16 Registros del Automotor y hay nuevos aranceles: cómo se calculan
La Nación unificó esos Registros del Automotor en 5 comunas. También redujo 40% los aranceles, pero actualizó los valores y algunos serán más caros
En el caso de Mendoza los 16 Registros del Automotor que hasta ahora funcionan en Ciudad, San Martín, Rivadavia, San Rafael y Malargüe se van a unificar en 11 oficinas, algo que operativamente no impactaría en el funcionamiento de esos registros, ni en las prestaciones que brindan.
Lo que sí cambia es la cantidad de cánones que se pagarán y los valores de los trámites a partir de este 1 de septiembre, porque comienzan a regir las nuevas tarifas que no se actualizaban desde 2023.
El nuevo sistema agrupa los conceptos cobrados por los trámites mediante el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA), con el objetivo de simplificar la estructura tarifaria, aunque ahora se van a actualizar siguiendo el valor de las UVA que siguen la inflación.
"Se ha creado el módulo de Registro de Propiedad del Automotor que va a tener un valor de 0,5% de la unidad UVA, que hoy está en $2.100 pesos. O sea: hay trámites que costaban X cantidad en pesos, ahora van a costar 20 módulos, por lo que yo tengo que multiplicar 20 por el valor del módulo que hoy sería $1.050. Eso se va a cambiar cada 4 meses al valor UVA que esté en ese momento", explicó Hugo Méndez, titular de la Cámara de Mandatarios de Mendoza.
La resolución 411 del Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien dependen los Registros del Automotor, reduce 40% la cantidad total de cánones/aranceles vigentes, mediante la agrupación de los trámites.
Como se reordenan y agrupan aranceles, puede ocurrir que algunos trámites bajen, otros suban y otros queden prácticamente iguales.
"Por ejemplo en una transferencia de un camión para transporte, hay un arancel que hasta hoy cuesta $75.000 el 1 de septiembre y pasará a costar entre $177.000 y $200.000. O la certificación de firma subió 100% en el registro. Estaba en $1.500 pesos y lo han llevado a $3.500", marcó Méndez.
La resolución que establece los nuevos valores define para los autos los siguientes porcentajes:
- Inscripción inicial: 1% del valor del vehículo (con un mínimo de 52 MRPA).
- Transferencia de dominio: 1% del valor (con un mínimo de 32 MRPA).
Qué Registros del Automotor se unifican en Mendoza
Según la resolución 412 en Mendoza habrá 11 unificaciones de Registros del Automotor: son 16 registros especializados que dejan de funcionar como unidades separadas y pasan a concentrar sus competencias en 11 oficinas.
Los casos más fuertes son:
- Malargüe: es el caso de mayor concentración, porque un solo registro incorpora dos competencias adicionales: motovehículos y maquinaria agrícola/vial/industrial y créditos prendarios.
- Rivadavia: también incorpora dos registros especializados, uno de motovehículos y otro de maquinaria y créditos prendarios.
- General San Martín: tiene dos unificaciones distintas: una sobre maquinaria y créditos prendarios y otra sobre motovehículos.
- San Rafael: también aparece dos veces, con la incorporación de maquinaria/créditos al Registro N° 1 y de motovehículos al Registro N° 3.
- Mendoza Capital: se unifican los registros de motovehículos A y B con los Registros del Automotor N° 15 y N° 14, respectivamente.
En pocas palabras
- Aranceles de registros: se unificaron 11 Registros del Automotor y se redujo 40% la cantidad de aranceles.
- Nuevos valores: los aranceles se actualizaron con el valor UVA desde septiembre, afectando algunos costos de trámites.
- Unificaciones en Mendoza: se unifican 16 registros especializados en 11 oficinas, con casos particulares en Malargüe, Rivadavia y San Martín.