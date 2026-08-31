La Fundación Pensar puso la lupa sobre Cuyo: minería, economías regionales y un país a distintas velocidades

Intentamos juntar esto, nuestra pata técnica, con efectivamente quienes están al frente del desarrollo de la economía, los sectores productivos, el sector privado Intentamos juntar esto, nuestra pata técnica, con efectivamente quienes están al frente del desarrollo de la economía, los sectores productivos, el sector privado

En ese sentido, señaló que una de las características que identifican al PRO es el vínculo entre el sector privado y el sector público. “Nosotros creemos firmemente que sin esa conexión no hay desarrollo posible”, sostuvo.

La Fundación Pensar también trabaja en la formación de dirigentes. Uno de sus programas es Pensar Futuro, destinado a menores de 40 años y desarrollado junto con las universidades de San Andrés, Torcuato Di Tella y Austral.

Sala llena en la presentación de la Fundación Pensar. Foto: Cristian Morón

A ese espacio se sumó Pensar Más, destinado a dirigentes mayores de 40 años. Según explicó Lospennato, el programa surgió también a partir del pedido de dirigentes de esa franja etaria y de la necesidad de incorporar nuevos aprendizajes frente a los cambios en el mundo del trabajo.

Además, la organización publica un informe mensual sobre distintos aspectos de la realidad argentina.

“Se acabó la Argentina del promedio”

Uno de los ejes planteados por Lospennato fue la necesidad de observar las diferencias que existen entre las distintas regiones y sectores productivos.

“Se acabó la Argentina del promedio”, afirmó al explicar el enfoque de los informes de la fundación. Según señaló, los datos nacionales pueden ocultar las diferentes velocidades con las que crecen o retroceden las provincias y los sectores.

La serie de informes de los últimos meses analiza justamente esas diferencias frente al cambio del régimen económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Para ilustrarlo, la Fundación eligió nombres de películas y el informe de agosto lleva el título “Atrápame si puedes”.

La idea, explicó Lospennato, es identificar sectores que ya están aprovechando el nuevo escenario, otros que atraviesan dificultades y aquellos que todavía no reciben sus beneficios, pero podrían aprovecharlos si logran prepararse.

Las velocidades del crecimiento, del decrecimiento, las consecuencias sobre el empleo, sobre el consumo, los ingresos y las inversiones son absolutamente diferentes dependiendo la región del país, dentro de la región del sector productivo Las velocidades del crecimiento, del decrecimiento, las consecuencias sobre el empleo, sobre el consumo, los ingresos y las inversiones son absolutamente diferentes dependiendo la región del país, dentro de la región del sector productivo

San Juan y Mendoza, dos escenarios frente a la minería

Dentro de ese análisis apareció el caso del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lospennato señaló que San Juan es, después de Neuquén, una de las provincias que más proyectos e inversiones está recibiendo bajo ese régimen.

La explicación que planteó estuvo vinculada con los años de desarrollo de una política orientada hacia la minería.

En el caso de Mendoza, el análisis se concentró especialmente en Malargüe. Allí, plantearon, la minería aparece como una posibilidad productiva frente a las limitaciones que tiene actualmente la frontera agrícola.

La discusión también incluye la cuestión de la licencia social. Mientras en Malargüe plantearon que existe una fuerte expectativa alrededor de la minería, señalaron que en otros sectores de Mendoza todavía queda pendiente esa discusión.

Para Lospennato, una de las preguntas que atraviesa este escenario es cuánto tiempo durará el actual cambio económico. “¿Es un cambio de régimen real de la economía argentina o es simplemente una etapa que va a ser revertida pronto?”, planteó.

La respuesta a ese interrogante, consideró, modifica la manera en que las provincias deben pensar sus oportunidades, sus inversiones y las discusiones vinculadas con la aceptación social de determinados proyectos.

Rolando Baldasso y Silvia Lospennato Foto: Cristian Morón

Las economías regionales necesitan respuestas mientras llega la minería

Baldasso puso el foco en otro aspecto de la discusión: los tiempos de la minería frente a las necesidades inmediatas de las economías regionales.

El presidente de Pensar Cuyo señaló que la agricultura y otras actividades tradicionales de la región vienen perdiendo espacio y advirtió que los proyectos mineros requieren largos períodos de maduración.

“Las minerías no van a ser menos de 15 años”, señaló al referirse al tiempo que puede demandar el desarrollo de estos proyectos. Por eso, planteó la necesidad de encontrar respuestas para las actividades que actualmente generan producción y empleo en Cuyo.

El dirigente cuestionó además que la coyuntura cotidiana deje poco espacio para la planificación. Explicó la necesidad de generar ámbitos donde el sector público, las cámaras empresariales y quienes cuentan con experiencia de gestión puedan discutir alternativas.

Empresarios, cámaras y experiencias de gestión

Con ese objetivo se organizó el encuentro regional, denominado “Economías Regionales de Cuyo: Innovación, Desafíos y Futuro”, que comenzó cerca de las 17.30 en el Hotel Amerian de Ciudad. Baldasso explicó que la jornada fue dividida en distintos espacios de trabajo.

Uno de ellos estuvo destinado a empresarios que lograron atravesar las dificultades del sector agrícola e industrial, innovar y dar un salto de calidad en sus productos. Otro reunió a cámaras empresariales de Mendoza, San Juan y otras provincias para conocer sus reclamos y qué consideran que les falta de parte de los gobiernos.

El tercer espacio estuvo vinculado con experiencias de gestión pública y comercio exterior, con la participación de personas que tuvieron intervención en acuerdos internacionales y en medidas destinadas a las economías regionales.

La propuesta también incorporó la experiencia de Catamarca en materia minera, con la participación de referentes vinculados con los proyectos de litio, el desarrollo de proveedores y el impacto de la actividad en la economía local.

“Empecemos a discutir de vuelta, y discutamos en serio cómo podemos hacer para pensar entre el sector público, el sector de las cámaras y nosotros”, planteó Baldasso.

Formación y preparación de dirigentes

Quintana, por su parte, ubicó el encuentro dentro de una agenda más amplia de la Fundación Pensar. Señaló que la organización cuenta con filiales en las 24 provincias, cada una con distintos niveles de desarrollo y con agendas vinculadas a sus propias realidades.

“Venir acá es venir de la mano de Rolando y de nuestro equipo en la provincia”, explicó, en referencia al trabajo de la filial mendocina y a la articulación con los referentes de la región.

El dirigente remarcó además que la Fundación Pensar busca generar espacios de reflexión, análisis y diagnóstico, pero también elaborar propuestas y formar equipos.

En ese sentido, vinculó esa tarea con la preparación de dirigentes para futuros procesos de gobierno en municipios, provincias y a nivel nacional. “Esos procesos hay que acompañarlos con preparación y con equipo”, afirmó.

Esteban Allasino, referente del PRO en Mendoza e intendente de Luján, fue una de las presencias destacadas. Foto: Cristian Morón

El PRO y su posición frente al Gobierno nacional

Lospennato también se refirió a la posición del PRO frente a la administración nacional. Señaló que el partido no forma parte del gobierno, aunque coincide con el rumbo económico impulsado por Milei.

Al mismo tiempo, marcó diferencias respecto de las formas y de la defensa de la institucionalidad.

“Nosotros no somos el partido de gobierno, coincidimos en el rumbo económico y tenemos diferencias respecto de las formas y de la defensa de la institucionalidad”, afirmó.

Según explicó, desde la Fundación Pensar el objetivo es continuar trabajando en propuestas y equipos, tanto para las provincias como para los municipios y el ámbito nacional, mientras se analiza cómo evoluciona el escenario económico del país.

En Mendoza, además, la visita de los dirigentes nacionales estuvo vinculada con el acompañamiento a la nueva conducción provincial del PRO y a la renovación de autoridades de la Fundación Pensar Cuyo, encabezada por Baldasso.