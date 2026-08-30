La Fundación Pensar reúne en Mendoza a su gente en un encuentro sobre economías regionales

María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Francisco Quintana, presidenta, vice y secretario -respecticamente- de la fundación Pensar.

Producción, empresas y economías regionales

El encuentro, denominado “Economías Regionales de Cuyo: Innovación, Desafíos y Futuro”, se realizará desde las 16.30 en el Hotel Amérian, de la Ciudad de Mendoza. La propuesta está organizada alrededor de tres ejes: el valor de la producción local, los obstáculos que enfrentan las empresas para crecer y las políticas públicas destinadas a potenciar el desarrollo productivo.

La apertura estará a cargo de Lospennato, el presidente de la Fundación Pensar Mendoza, Rolando Baldasso, y Allasino. Luego comenzará el primer panel, dedicado a casos de empresas que lograron transformar sus respectivas matrices productivas.

Participarán Ariel Fabrizio, cofundador y presidente de EntreDos; Adrián Muñoz, CEO de Fénix; y José Zuccardi, presidente y director de Bodegas Santa Julia y Zuccardi. El panel será moderado por Pradines, presidente del PRO de Mendoza.

El segundo bloque estará enfocado en las dificultades que atraviesa el sector privado en materia de competitividad, financiamiento, logística y tecnología. Allí expondrán representantes de la Federación Económica Mendocina, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, la Cámara Olivícola de San Juan y la Cámara Minera de Catamarca. La moderación estará a cargo de la diputada provincial Jimena Cogo.

Así fue la renovación de autoridades del PRO en Mendoza, el 20 de agosto pasado.

El PRO mendocino, con nuevas autoridades

La actividad se realizará en un momento particular para el PRO de Mendoza, que el 20 de agosto renovó sus autoridades en Luján de Cuyo y confirmó a Gabriel Pradines como presidente.

La nueva etapa del partido quedó planteada alrededor de la construcción de equipos y la formación de dirigentes para ocupar espacios en los distintos niveles de gobierno. En ese contexto, la presencia de Lospennato y Quintana en Mendoza representa también un acompañamiento de la conducción nacional de la Fundación Pensar al proceso que atraviesa el PRO provincial.

Allasino tendrá además un lugar destacado durante la jornada. El intendente de Luján de Cuyo participará de la apertura, en la que compartirá escenario con Lospennato y Baldasso.

El gobernador y un funcionario del Ejecutivo estarán en el evento

El tercer panel estará dedicado a las herramientas estatales para potenciar el desarrollo productivo. Allí participarán Dante Sica, presidente de la consultora ABECEB y exministro de Producción y Trabajo de la Nación, y Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.

El cierre estará a cargo de Maximilian Hedrich, representante en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer; Quintana y el gobernador Alfredo Cornejo.

De esta manera, la jornada reunirá en un mismo espacio a representantes del sector empresario, dirigentes políticos y funcionarios de Mendoza y otras provincias de la región, con el foco puesto en los desafíos que enfrenta Cuyo para ampliar su producción y mejorar su inserción en los mercados.