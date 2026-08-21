El PRO Mendoza renovó autoridades con un fuerte llamado a la unidad y la gestión

Gabriel Pradines reasumió la conducción del PRO Mendoza y el intendente Esteban Allasino estuvo presente en el acto. Foto: Gentileza

“Nuestro modelo de gestión está profundamente atravesado por esa cultura del PRO: orden, planificación, equipos, innovación, cercanía y resultados”, afirmó Allasino. También sostuvo que Luján de Cuyo es uno de los municipios que más crece de Mendoza y uno de los lugares más elegidos para vivir.

Gabriel Pradines llamó a fortalecer la unidad y formar nuevos liderazgos

Durante el acto también hablaron Lucas Faure, presidente de la Juventud PRO, y Cintia Gómez, presidenta de Mujeres PRO.

El cierre estuvo a cargo de Pradines, quien destacó el comienzo de una nueva etapa partidaria. “Arrancamos unidos, con otra proyección y con mucha más claridad sobre hacia dónde queremos llevar este partido”, aseguró.

El titular del PRO Mendoza también marcó la postura del partido respecto del rol del Estado. “Mientras algunos creen que el Estado tiene que ser grande y burocrático, y mientras otros hablan directamente de destruirlo, nosotros queremos algo mucho más sencillo: queremos que el Estado funcione”, sostuvo.

En ese sentido, Pradines destacó la administración de Luján de Cuyo como referencia para el espacio. “La mejor gestión pública de Mendoza es la de Luján de Cuyo. No tiene que ver solamente con una persona. Tiene que ver con un método de trabajo, con equipos, con funcionarios preparados”, afirmó.

Dirigentes y militantes del PRO participaron del acto. Foto: Gentileza

Otro de los ejes planteados por el dirigente fue la capacitación de nuevos dirigentes. “Una de las grandes tareas del PRO tiene que ser formar a los futuros funcionarios de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales”, señaló.

Sobre su rol al frente del partido, Pradines explicó: “Mi tarea va a ser empujar a cada dirigente, ayudar a cada uno a encontrar su lugar. Y entender que cuando a uno le va bien, al partido le va bien”.

El acto terminó con aplausos, banderas y el acompañamiento de la militancia. Entre los dirigentes de distintas fuerzas políticas que participaron estuvieron Andrés “Peti” Lombardi, Martín Kerchner, Gustavo Cairo, Alberto López, Oscar Sevilla e Ismael Jadur.

En el cierre de su discurso, Gabriel Pradines resumió el mensaje con el que el PRO Mendoza busca iniciar esta nueva etapa: “Tenemos dirigentes, tenemos experiencia, tenemos equipos, tenemos ideas. Y ahora tenemos algo todavía más importante: tenemos unidad”.