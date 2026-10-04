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Elecciones en Brasil: todo lo que hay que saber y por qué Mendoza mira de reojo el resultado

Lula y Flávio Bolsonaro definen la presidencia de Brasil en las urnas. El Consulado local recibe a los votantes residentes en Mendoza

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
El sistema de voto electrónico permitirá conocer los primeros resultados oficiales poco después del cierre de mesas previsto para las 17 horas.

El sistema de voto electrónico permitirá conocer los primeros resultados oficiales poco después del cierre de mesas previsto para las 17 horas.

Brasil vive una jornada electoral decisiva en la que más de 158 millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. La contienda nacional está marcada por una fuerte polarización entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (que busca la reelección), y el senador Flávio Bolsonaro.

Los comicios se desarrollan entre las 8 y las 17 (hora de Brasilia, coincidente con el horario de Argentina). Gracias al sistema de urna electrónica, los primeros datos del escrutinio oficial comenzarán a conocerse minutos después del cierre de mesas.

Las últimas encuestas anticipan una contienda sumamente ajustada: Datafolha ubica a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%, mientras que el estudio de CNT/MDA le otorga a Lula 47,8% frente a 42,1% del candidato opositor. Si ninguno supera 50% de los sufragios, la definición se trasladará al balotaje del próximo 25 de octubre.

Los ciudadanos brasile&ntilde;os en el extranjero pueden votar la categor&iacute;a de presidente presentando su documento f&iacute;sico o la credencial digital autorizada.

Los ciudadanos brasileños en el extranjero pueden votar la categoría de presidente presentando su documento físico o la credencial digital autorizada.

¿Cómo y dónde vota la comunidad brasileña en Mendoza?

Los residentes brasileños empadronados en la provincia y en la región de Cuyo también participan de la jornada de forma presencial. Para emitir el voto limitado exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente, las mesas funcionan en el Consulado General de Brasil en Mendoza, ubicado en calle Rivadavia 628, de Ciudad.

Para poder votar, los electores deben figurar en el padrón del consulado (tramitado hasta mayo pasado) y presentar su documento oficial con fotografía (RG o pasaporte) o la credencial digital en la app e-Título. El horario de atención en la sede diplomática local es el mismo que en Brasil: de 8 a 17.

Las urnas electr&oacute;nicas funcionan sin conexi&oacute;n a internet y cuentan con validaci&oacute;n biom&eacute;trica para garantizar la transparencia del sufragio.

Las urnas electrónicas funcionan sin conexión a internet y cuentan con validación biométrica para garantizar la transparencia del sufragio.

Una elección clave para el bolsillo mendocino

Lo que suceda en las urnas del gigante sudamericano no es un tema ajeno para la economía local. Brasil se consolida año a año como el principal socio comercial de Mendoza: de los U$S1.538 millones exportados por la provincia durante el último año, U$S409 millones tuvieron como destino el mercado brasileño.

La sede diplom&aacute;tica ubicada en calle Rivadavia habilit&oacute; mesas presenciales para que vote la comunidad brasile&ntilde;a residente en Cuyo.

La sede diplomática ubicada en calle Rivadavia habilitó mesas presenciales para que vote la comunidad brasileña residente en Cuyo.

Eso significa que más de 1 de cada 4 dólares que ingresan a Mendoza por ventas de bienes al exterior dependen de las compras del vecino país. Empresarios y sectores productores de ajo, vino y fruta fresca siguen de cerca el clima político y la relación diplomática bilateral, conscientes de que la estabilidad del comercio exterior es clave para el empleo y el desarrollo regional.

En pocas palabras

  • Elecciones en Brasil: más de 158 millones de brasileños votan entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
  • Comunidad en Mendoza: residentes brasileños votan en el Consulado General de Brasil, ubicado en Rivadavia 628, Ciudad.
  • Impacto económico: Brasil es el principal socio comercial de Mendoza, representando más de 1 de cada 4 dólares exportados por la provincia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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