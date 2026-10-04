Elecciones en Brasil: todo lo que hay que saber y por qué Mendoza mira de reojo el resultado

Los ciudadanos brasileños en el extranjero pueden votar la categoría de presidente presentando su documento físico o la credencial digital autorizada.

¿Cómo y dónde vota la comunidad brasileña en Mendoza?

Los residentes brasileños empadronados en la provincia y en la región de Cuyo también participan de la jornada de forma presencial. Para emitir el voto limitado exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente, las mesas funcionan en el Consulado General de Brasil en Mendoza, ubicado en calle Rivadavia 628, de Ciudad.

Para poder votar, los electores deben figurar en el padrón del consulado (tramitado hasta mayo pasado) y presentar su documento oficial con fotografía (RG o pasaporte) o la credencial digital en la app e-Título. El horario de atención en la sede diplomática local es el mismo que en Brasil: de 8 a 17.

Las urnas electrónicas funcionan sin conexión a internet y cuentan con validación biométrica para garantizar la transparencia del sufragio.

Una elección clave para el bolsillo mendocino

Lo que suceda en las urnas del gigante sudamericano no es un tema ajeno para la economía local. Brasil se consolida año a año como el principal socio comercial de Mendoza: de los U$S1.538 millones exportados por la provincia durante el último año, U$S409 millones tuvieron como destino el mercado brasileño.

La sede diplomática ubicada en calle Rivadavia habilitó mesas presenciales para que vote la comunidad brasileña residente en Cuyo.

Eso significa que más de 1 de cada 4 dólares que ingresan a Mendoza por ventas de bienes al exterior dependen de las compras del vecino país. Empresarios y sectores productores de ajo, vino y fruta fresca siguen de cerca el clima político y la relación diplomática bilateral, conscientes de que la estabilidad del comercio exterior es clave para el empleo y el desarrollo regional.