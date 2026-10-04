Elecciones en Brasil: todo lo que hay que saber y por qué Mendoza mira de reojo el resultado

Brasil vive una jornada electoral decisiva en la que más de 158 millones de ciudadanos acuden a las urnas para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados. La contienda nacional está marcada por una fuerte polarización entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva (que busca la reelección), y el senador Flávio Bolsonaro.
Los comicios se desarrollan entre las 8 y las 17 (hora de Brasilia, coincidente con el horario de Argentina). Gracias al sistema de urna electrónica, los primeros datos del escrutinio oficial comenzarán a conocerse minutos después del cierre de mesas.
Las últimas encuestas anticipan una contienda sumamente ajustada: Datafolha ubica a Lula con 45% de los votos válidos y a Flávio Bolsonaro con 42%, mientras que el estudio de CNT/MDA le otorga a Lula 47,8% frente a 42,1% del candidato opositor. Si ninguno supera 50% de los sufragios, la definición se trasladará al balotaje del próximo 25 de octubre.
¿Cómo y dónde vota la comunidad brasileña en Mendoza?
Los residentes brasileños empadronados en la provincia y en la región de Cuyo también participan de la jornada de forma presencial. Para emitir el voto limitado exclusivamente a las categorías de presidente y vicepresidente, las mesas funcionan en el Consulado General de Brasil en Mendoza, ubicado en calle Rivadavia 628, de Ciudad.
Para poder votar, los electores deben figurar en el padrón del consulado (tramitado hasta mayo pasado) y presentar su documento oficial con fotografía (RG o pasaporte) o la credencial digital en la app e-Título. El horario de atención en la sede diplomática local es el mismo que en Brasil: de 8 a 17.
Una elección clave para el bolsillo mendocino
Lo que suceda en las urnas del gigante sudamericano no es un tema ajeno para la economía local. Brasil se consolida año a año como el principal socio comercial de Mendoza: de los U$S1.538 millones exportados por la provincia durante el último año, U$S409 millones tuvieron como destino el mercado brasileño.
Eso significa que más de 1 de cada 4 dólares que ingresan a Mendoza por ventas de bienes al exterior dependen de las compras del vecino país. Empresarios y sectores productores de ajo, vino y fruta fresca siguen de cerca el clima político y la relación diplomática bilateral, conscientes de que la estabilidad del comercio exterior es clave para el empleo y el desarrollo regional.
En pocas palabras
- Elecciones en Brasil: más de 158 millones de brasileños votan entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.
- Comunidad en Mendoza: residentes brasileños votan en el Consulado General de Brasil, ubicado en Rivadavia 628, Ciudad.
- Impacto económico: Brasil es el principal socio comercial de Mendoza, representando más de 1 de cada 4 dólares exportados por la provincia.