De hecho, ahora el puesto 32 es ocupado por Argentina, mientras que México cayó al 36. La diferetencia entre ambos países se debe a una cuestión operativa, ya que si bien México posee más personal activo y una flota aérea más numerosa, casi no posee avisión supersónica de combate. En cambio, Argentina posee fuerzas más reducidas y menor presupuesto, pero la cantidad de tanques, destructores, submarinos y aviones, hacen que se ubique segundo en América Latina y en el puesto 32 a nivel global.

El país de América Latina con mayor poder militar

En ese sentido, el país de América Latina con el ejército más poderoso es Brasil. Esta nación posee la mayor inversión militar en toda la región. De hecho, no solo se ha basado en financiamiento económico, sino que a través de medicas políticas, ha asegurado que sus proyectos sigan en marcha aun si en años venideros tuviesesn escenarios económicos desfavorables.

Uno de los puntos más fuertes que tiene Brasil también tiene que ver con el desarrollo de tecnología militar propia, como el submarino nuclear Álvaro Alberto y una flota aérea moderna y numerosa.

Asimismo, este país de América Latina posee 376.000 militares activos y más de un millón de personas actúan como fuerza de reserva, ante cualquier problema.