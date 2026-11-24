Tener un ejército muy poderoso y un poder bélico importante hacen que un país, y sus ciudadanos, puedan sentirse más seguros ante la posibilidades de ser atacados por otras naciones. De hecho, en América Latina, a pesar de no estar en guerra, son varios los países que han invertido en su defensa y Argentina ha sabido colocarse entre las naciones con mayor poderío.
Según un ranking hecho por Global Firepower, ningún país de América Latina figura entre las 10 naciones con mayor poder de fuego y con ejércitos más poderosos del planeta Tierra. No obstante, una nación está muy cerca de quedar entre los 10 primeros y Argentina, si se tomara en cuenta solamente América Latina, ocuparía el segundo lugar, relegando a México.
Ejércitos más poderosos de América Latina: Argentina le gana a México
Según el ranking de Global Firepower 2025, que analiza todos los años a más de 100 países la potencia militar de cada nación, México ocupaba el puesto 32 y Argentina el 33, pero en el de este año, ambos países cambiaron sus posiciones.
De hecho, ahora el puesto 32 es ocupado por Argentina, mientras que México cayó al 36. La diferetencia entre ambos países se debe a una cuestión operativa, ya que si bien México posee más personal activo y una flota aérea más numerosa, casi no posee avisión supersónica de combate. En cambio, Argentina posee fuerzas más reducidas y menor presupuesto, pero la cantidad de tanques, destructores, submarinos y aviones, hacen que se ubique segundo en América Latina y en el puesto 32 a nivel global.
El país de América Latina con mayor poder militar
En ese sentido, el país de América Latina con el ejército más poderoso es Brasil. Esta nación posee la mayor inversión militar en toda la región. De hecho, no solo se ha basado en financiamiento económico, sino que a través de medicas políticas, ha asegurado que sus proyectos sigan en marcha aun si en años venideros tuviesesn escenarios económicos desfavorables.
Uno de los puntos más fuertes que tiene Brasil también tiene que ver con el desarrollo de tecnología militar propia, como el submarino nuclear Álvaro Alberto y una flota aérea moderna y numerosa.
Asimismo, este país de América Latina posee 376.000 militares activos y más de un millón de personas actúan como fuerza de reserva, ante cualquier problema.
En pocas palabras
- Brasil: Lidera el poderío militar en América Latina con alta inversión y tecnología propia.
- Argentina: Supera a México en el ranking global de poderío militar, ubicándose en el puesto 32.
- Ranking Global: Argentina y México mejoran sus posiciones en el listado de Global Firepower 2025.