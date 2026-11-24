Para evitar este problema sin gastar dinero en productos industriales, cada vez más aficionados a la jardinería recurren a un elemento cotidiano que suele sobrar en casa: los tapones de corcho de las botellas de vino. Lejos de ser un simple detalle decorativo, este material cumple una función clave como aislante térmico y regulador del sustrato de la planta.

Este truco casero es uno de los más efectivos.

Cuántos corchos poner según el tamaño de la maceta

La cantidad exacta de tapones que conviene distribuir sobre la tierra depende directamente del diámetro del recipiente donde crece el arbusto: