El romero es una de las especies aromáticas más elegidas para tener en el patio, el balcón o la huerta casera. Aunque se trata de una planta rústica de origen mediterráneo, los cambios de temperatura y el exceso de humedad en la maceta pueden debilitar sus raíces y secar sus ramas en pocos días.
Para evitar este problema sin gastar dinero en productos industriales, cada vez más aficionados a la jardinería recurren a un elemento cotidiano que suele sobrar en casa: los tapones de corcho de las botellas de vino. Lejos de ser un simple detalle decorativo, este material cumple una función clave como aislante térmico y regulador del sustrato de la planta.
Cuántos corchos poner según el tamaño de la maceta
La cantidad exacta de tapones que conviene distribuir sobre la tierra depende directamente del diámetro del recipiente donde crece el arbusto:
- Macetas chicas (hasta 20 centímetros de diámetro): alcanza con colocar entre 3 y 4 corchos enteros apoyados de forma horizontal alrededor del tallo principal, sin enterrarlos por completo.
- Macetas medianas (de 25 a 35 centímetros): se recomienda ubicar entre 5 y 7 unidades repartidas en círculo, dejando un pequeño espacio libre junto al tronco para que respire.
- Macetas grandes o canteros: pueden usarse 8 o más corchos, o bien combinar piezas enteras en la superficie con algunos trozos cortados mezclados en los primeros centímetros del sustrato.
Al provenir de la corteza natural del alcornoque, el corcho posee una estructura celular llena de microcámaras de aire que actúan como barrera térmica.
Durante los días de calor intenso, frena la evaporación rápida del agua y evita que el sol recaliente la capa superior de la tierra; en jornadas frías o con heladas suaves, amortigua el impacto de las bajas temperaturas sobre las raíces superficiales.
El paso a paso para aplicar el truco sin errores
- Verificar que sean naturales: los tapones sintéticos de plástico o silicona no aislan del mismo modo ni permiten una correcta aireación.
- Hervirlos antes de usarlos: sumergirlos en agua hirviendo durante 5 a 10 minutos elimina restos de vino, azúcar y posibles esporas de moho. Luego hay que dejarlos secar por completo al aire.
- No saturar la superficie: si vivís en una zona húmeda o regás seguido, conviene dejar espacios descubiertos para que la tierra se seque entre riego y riego, tal como exige el romero para mantenerse sano todo el año.
En pocas palabras
- Corchos de vino: protegen las raíces del romero de heladas y calor extremo al actuar como aislante térmico.
- Cantidad según maceta: se recomiendan de 3 a 4 para macetas chicas, 5 a 7 para medianas y 8 o más para grandes.
- Preparación previa: es fundamental hervir los corchos para eliminar impurezas y secarlos antes de usarlos.