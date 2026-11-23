En una entrevista con El Siete, Eugenia Guglieri, responsable de la iniciativa, explicó que el acogimiento familiar es una alternativa transitoria que busca evitar o reducir el impacto emocional de la institucionalización. La permanencia suele extenderse entre seis y nueve meses, aunque el plazo puede variar según cada situación.

Eugenia Guglieri, titular del programa de Acogimiento Familiar "Yo Creo", que busca familias temporarias para niños, niñas y adolescentes.

La convocatoria está abierta a todo tipo de familias: parejas con o sin hijos, personas solas, parejas homoparentales y personas mayores. Si bien la prioridad está puesta en la primera infancia, también pueden postularse para acompañar a chicos de otras edades. Cada familia puede expresar con qué edades se siente preparada para trabajar, aunque la decisión final queda en manos del equipo evaluador.

El acogimiento no es una forma de adopción

La funcionaria a cargo del programa explicó que el tiempo de estadía de estos niños en familias del programa "Yo Creo" es de 6 a 9 meses, en promedio.

Guglieri remarcó que las familias de acogimiento no tienen fines adoptivos. Los chicos que atraviesan un proceso de adoptabilidad continúan por esa vía, mientras que el acogimiento ofrece un hogar temporal hasta que se resuelva su situación.

La funcionaria también señaló que está bien que se genere un vínculo afectivo y que las familias se encariñen con los niños. Precisamente, de eso se trata: de ofrecerles amor, abrigo y un entorno familiar durante un momento difícil.

Cuáles son los requisitos para inscribirse

Para incorporarse al registro de familias de acogimiento de Mendoza es necesario ser mayor de 18 años, residir en la provincia y no tener antecedentes penales. Tampoco se debe registrar incumplimientos o restricciones en el ejercicio del cuidado parental, figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni estar inscripto en el Registro Provincial de Adopción.

Además, todos los integrantes del hogar deben estar de acuerdo con la decisión y los postulantes deben participar de entrevistas de evaluación psicológica y socioambiental.

Quienes quieran recibir asesoramiento o iniciar el trámite pueden escribir a [email protected] También está disponible el formulario de contacto para familias interesadas.