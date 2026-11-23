La NASA también advirtió que algunas zonas de Tuvalu que hoy registran menos de cinco días de inundaciones por mareas altas al año podrían llegar a experimentar unos 25 días anuales hacia la década de 2050. El problema no es solamente perder playas, el agua salada puede contaminar las reservas de agua dulce, afectar los cultivos y comprometer viviendas e infraestructura.

Un territorio pequeño en una disputa entre gigantes

Pero Tuvalu no es importante únicamente por su vulnerabilidad climática. Su posición en el Pacífico le otorga valor estratégico en una región donde se cruzan intereses diplomáticos, comerciales y de seguridad.

China busca ampliar su presencia entre los países insulares del Pacífico y compite por el reconocimiento diplomático de Taiwán. Tuvalu mantiene relaciones oficiales con Taipéi, uno de los pocos aliados diplomáticos que todavía conserva la isla. En noviembre de 2025, ambos gobiernos firmaron nuevos acuerdos de cooperación, entre ellos uno relacionado con la pesca.

Estados Unidos también tiene intereses en la región y participa, junto con Australia y Nueva Zelanda, en iniciativas para reforzar la infraestructura y la resiliencia climática de Tuvalu.

Australia, por su parte, dio un paso más. Su tratado Falepili Union, vigente desde agosto de 2024, reconoce que Tuvalu conservará su soberanía y condición de Estado incluso frente a los efectos del aumento del nivel del mar. Además, establece una vía especial para que hasta 280 ciudadanos tuvaluanos por año puedan vivir, estudiar y trabajar en Australia.

Mientras tanto, Tuvalu intenta ganar tiempo. Hay proyectos de recuperación de tierras, elevación de terrenos y protección de costas para reducir el impacto de las inundaciones. El objetivo es que sus habitantes puedan seguir viviendo en su país, no simplemente preparar una evacuación.