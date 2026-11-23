Tuvalu tiene un problema que pocas naciones pueden imaginar. El océano amenaza con borrar su territorio. Este pequeño país del Pacífico, formado por nueve islas y atolones, apenas supera los 25 kilómetros cuadrados de superficie terrestre.
La isla que se hunde en el Pacífico, pero que China y Estados Unidos no están dispuestos a dejar ir
Mientras la subida del mar pone en riesgo la existencia de Tuvalu, China, Estados Unidos y Australia compiten por su influencia debido a su estratégica ubicación en el Pacífico.
Sin embargo, mientras sus habitantes enfrentan inundaciones cada vez más frecuentes y buscan cómo permanecer en sus hogares, las grandes potencias también miran hacia este archipiélago. Su ubicación estratégica en una región donde China, Estados Unidos y Australia buscan ampliar su influencia.
Las islas que podría desaparecer bajo el mar, pero que China y Estados Unidos no quieren perder
El riesgo climático no es una amenaza lejana para esta isla. Según el plan nacional de adaptación presentado por Tuvalu ante Naciones Unidas en 2025, el nivel del mar alrededor del país aumentó aproximadamente 15 centímetros en los últimos 30 años. Las proyecciones estiman que podría subir entre 20 y 30 centímetros adicionales para 2050. En un territorio cuya elevación natural es muy reducida, cada centímetro cuenta.
La NASA también advirtió que algunas zonas de Tuvalu que hoy registran menos de cinco días de inundaciones por mareas altas al año podrían llegar a experimentar unos 25 días anuales hacia la década de 2050. El problema no es solamente perder playas, el agua salada puede contaminar las reservas de agua dulce, afectar los cultivos y comprometer viviendas e infraestructura.
Un territorio pequeño en una disputa entre gigantes
Pero Tuvalu no es importante únicamente por su vulnerabilidad climática. Su posición en el Pacífico le otorga valor estratégico en una región donde se cruzan intereses diplomáticos, comerciales y de seguridad.
China busca ampliar su presencia entre los países insulares del Pacífico y compite por el reconocimiento diplomático de Taiwán. Tuvalu mantiene relaciones oficiales con Taipéi, uno de los pocos aliados diplomáticos que todavía conserva la isla. En noviembre de 2025, ambos gobiernos firmaron nuevos acuerdos de cooperación, entre ellos uno relacionado con la pesca.
Estados Unidos también tiene intereses en la región y participa, junto con Australia y Nueva Zelanda, en iniciativas para reforzar la infraestructura y la resiliencia climática de Tuvalu.
Australia, por su parte, dio un paso más. Su tratado Falepili Union, vigente desde agosto de 2024, reconoce que Tuvalu conservará su soberanía y condición de Estado incluso frente a los efectos del aumento del nivel del mar. Además, establece una vía especial para que hasta 280 ciudadanos tuvaluanos por año puedan vivir, estudiar y trabajar en Australia.
Mientras tanto, Tuvalu intenta ganar tiempo. Hay proyectos de recuperación de tierras, elevación de terrenos y protección de costas para reducir el impacto de las inundaciones. El objetivo es que sus habitantes puedan seguir viviendo en su país, no simplemente preparar una evacuación.
En pocas palabras
- Vulnerabilidad climática: La isla de Tuvalu enfrenta la subida del mar, con proyecciones de aumento de hasta 30 centímetros para 2050.
- Disputa geopolítica: China, Estados Unidos y Australia compiten por influencia en Tuvalu debido a su estratégica ubicación en el Pacífico.
- Acuerdos internacionales: Australia ofrece vía especial para ciudadanos tuvaluanos, mientras China y Taiwán firman acuerdos de cooperación.