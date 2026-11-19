Cuando los científicos comenzaron a trabajar en la recuperación de la población, encontraron únicamente 14 ejemplares supervivientes. Eran 12 hembras y dos machos. La posibilidad de localizar nuevos reproductores llevó a los investigadores hasta el zoológico de San Diego, donde identificaron a Diego como un ejemplar de la misma población.

El regreso desde Estados Unidos para recuperar la especie

En 1976, Diego fue trasladado desde California hasta las islas Galápagos para incorporarse al programa de reproducción en cautividad de la Estación Científica Charles Darwin, situada en la isla Santa Cruz.

El sistema consistía en mantener a los animales reproductores en recintos controlados, recoger sus huevos e incubarlos artificialmente. Las pequeñas tortugas permanecían bajo cuidados hasta alcanzar un tamaño adecuado para sobrevivir en libertad, generalmente alrededor de los cinco años.

Diego destacó por su capacidad reproductiva. A lo largo del programa llegó a engendrar aproximadamente 800 crías, cerca del 40 % de los ejemplares nacidos en este proyecto. Su contribución fue especialmente importante porque se reprodujo con nueve de las doce hembras utilizadas.

El trabajo también contó con otros ejemplares reproductores. Entre 1975 y 2012, el programa permitió liberar alrededor de 1.825 tortugas nacidas en cautividad en la isla Española. Paralelamente, las autoridades trabajaron para eliminar las amenazas que habían provocado el declive de la especie, incluida la erradicación de las cabras introducidas, completada en 1978.