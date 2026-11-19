Una tortuga gigante que pasó décadas en un zoológico de Estados Unidos terminó convirtiéndose en una de las piezas clave para evitar la desaparición de su especie en las islas Galápagos, en Ecuador. Su nombre es Diego y su historia comenzó cuando los científicos descubrieron que apenas quedaban 14 ejemplares de su población en esta isla de América Latina.
Envían una tortuga desde Estados Unidos a una isla de América Latina para recuperar a su especie y consigue tener 800 crías
La recuperación de la especie de tortugas gigantes en las islas Galápagos fue posible gracias a Diego, un ejemplar que vivió décadas en un zoológico de Estados Unidos.
El animal había sido extraído de su hábitat natural durante una expedición científica en la década de 1930 y trasladado al zoológico de San Diego, en California. Allí permaneció durante varias décadas, hasta que los investigadores descubrieron que pertenecía a la misma población de tortugas que intentaban recuperar en las islas Galápagos.
De Estados Unidos a una isla de América Latina
La situación de su especie en esta isla de América Latina. empeoraba. Durante siglos, los marineros habían capturado tortugas para utilizarlas como alimento durante sus largas travesías marítimas. A esto se sumó la introducción de cabras en la isla, que consumían la vegetación y deterioraban el hábitat de estos animales.
Cuando los científicos comenzaron a trabajar en la recuperación de la población, encontraron únicamente 14 ejemplares supervivientes. Eran 12 hembras y dos machos. La posibilidad de localizar nuevos reproductores llevó a los investigadores hasta el zoológico de San Diego, donde identificaron a Diego como un ejemplar de la misma población.
El regreso desde Estados Unidos para recuperar la especie
En 1976, Diego fue trasladado desde California hasta las islas Galápagos para incorporarse al programa de reproducción en cautividad de la Estación Científica Charles Darwin, situada en la isla Santa Cruz.
El sistema consistía en mantener a los animales reproductores en recintos controlados, recoger sus huevos e incubarlos artificialmente. Las pequeñas tortugas permanecían bajo cuidados hasta alcanzar un tamaño adecuado para sobrevivir en libertad, generalmente alrededor de los cinco años.
Diego destacó por su capacidad reproductiva. A lo largo del programa llegó a engendrar aproximadamente 800 crías, cerca del 40 % de los ejemplares nacidos en este proyecto. Su contribución fue especialmente importante porque se reprodujo con nueve de las doce hembras utilizadas.
El trabajo también contó con otros ejemplares reproductores. Entre 1975 y 2012, el programa permitió liberar alrededor de 1.825 tortugas nacidas en cautividad en la isla Española. Paralelamente, las autoridades trabajaron para eliminar las amenazas que habían provocado el declive de la especie, incluida la erradicación de las cabras introducidas, completada en 1978.
En pocas palabras
- Diego, tortuga gigante: Fue clave para la recuperación de su especie en las Islas Galápagos tras vivir décadas en EE. UU.
- Programa de reproducción: El ejemplar engendró unas 800 crías, contribuyendo al aumento de la población.
- Éxito del proyecto: Se liberaron más de 1.800 tortugas y se eliminaron amenazas como las cabras introducidas.