La investigación fue realizada por especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con investigadores de la Universidad de Exeter. Los resultados mostraron que la recuperación de estas funciones podía comenzar mucho antes de lo esperado. Durante los primeros dos meses del experimento, los diez ejemplares dispersaron más de 11.000 semillas en la isla, de las cuales el 89,5% correspondía a especies vegetales nativas.

Tres tortugas concentraron la mayor parte del impacto

Las tortugas consumen frutos y transportan las semillas en su aparato digestivo. Posteriormente, las depositan mediante sus excrementos en otros sectores de la isla, favoreciendo la regeneración de plantas y la expansión de la vegetación autóctona.

Pero ese no fue el único cambio. Los investigadores también comprobaron que los reptiles consumieron 54 especies de plantas exóticas, contribuyendo a limitar su expansión y a reducir la competencia que ejercen sobre la flora local.

A estas dos funciones se sumó una tercera. Al alimentarse de hojas caídas y restos vegetales, las tortugas aceleran la transformación de materia orgánica y contribuyen al funcionamiento del suelo.

Uno de los descubrimientos más interesantes fue que los diez ejemplares no tuvieron el mismo impacto. De hecho, apenas tres fueron responsables de más del 80% de las semillas nativas dispersadas durante los primeros dos meses.

Mediante observaciones de campo, análisis de excrementos y técnicas de identificación genética, el equipo pudo determinar qué plantas consumía cada animal y cuál era su contribución al ecosistema.

El ejemplar identificado como T08 destacó por combinar una elevada dispersión de semillas con el consumo de vegetación exótica. En cambio, T11 presentó un rendimiento mucho menor en las tres funciones estudiadas.