La recuperación de un ecosistema que llevaba casi dos siglos sin funcionar como antes necesitó apenas diez animales. En una pequeña isla del océano Índico, la reintroducción de tortugas gigantes permitió recuperar en solo seis meses procesos naturales que habían desaparecido hacía más de 180 años.
Lo más llamativo es que estos reptiles no solo regresaron a su antiguo hábitat, sino que comenzaron a cumplir funciones esenciales para la supervivencia de la vegetación nativa.
Más de 11.000 semillas dispersadas en la isla en apenas dos meses
El experimento se llevó a cabo en la isla de Aride, en Seychelles, donde las tortugas gigantes de Aldabra (Aldabrachelys gigantea) habían desaparecido cerca de dos siglos atrás. Su ausencia alteró el funcionamiento del ecosistema, especialmente porque estos animales desempeñaban un papel importante en la dispersión de semillas, el control de la vegetación y el reciclaje de nutrientes.
La investigación fue realizada por especialistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con investigadores de la Universidad de Exeter. Los resultados mostraron que la recuperación de estas funciones podía comenzar mucho antes de lo esperado. Durante los primeros dos meses del experimento, los diez ejemplares dispersaron más de 11.000 semillas en la isla, de las cuales el 89,5% correspondía a especies vegetales nativas.
Tres tortugas concentraron la mayor parte del impacto
Las tortugas consumen frutos y transportan las semillas en su aparato digestivo. Posteriormente, las depositan mediante sus excrementos en otros sectores de la isla, favoreciendo la regeneración de plantas y la expansión de la vegetación autóctona.
Pero ese no fue el único cambio. Los investigadores también comprobaron que los reptiles consumieron 54 especies de plantas exóticas, contribuyendo a limitar su expansión y a reducir la competencia que ejercen sobre la flora local.
A estas dos funciones se sumó una tercera. Al alimentarse de hojas caídas y restos vegetales, las tortugas aceleran la transformación de materia orgánica y contribuyen al funcionamiento del suelo.
Uno de los descubrimientos más interesantes fue que los diez ejemplares no tuvieron el mismo impacto. De hecho, apenas tres fueron responsables de más del 80% de las semillas nativas dispersadas durante los primeros dos meses.
Mediante observaciones de campo, análisis de excrementos y técnicas de identificación genética, el equipo pudo determinar qué plantas consumía cada animal y cuál era su contribución al ecosistema.
El ejemplar identificado como T08 destacó por combinar una elevada dispersión de semillas con el consumo de vegetación exótica. En cambio, T11 presentó un rendimiento mucho menor en las tres funciones estudiadas.
En pocas palabras
- Reintroducción de tortugas: Diez ejemplares permitieron recuperar un ecosistema en una isla del océano Índico.
- Dispersión de semillas: En seis meses, las tortugas dispersaron más de 11.000 semillas de especies nativas.
- Funciones ecosistémicas: Los reptiles también controlaron especies exóticas y aceleraron el reciclaje de nutrientes.