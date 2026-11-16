Aunque existe la creencia popular de que basta con esperar al service programado cada 10.000 kilómetros, los especialistas advierten que ese intervalo es demasiado largo para desentenderse por completo del lubricante. La recomendación generalizada en los talleres es revisar el nivel de aceite del auto una vez al mes o cada 1.000 kilómetros recorridos.

El aceite es una de las partes del auto que debe ser revisada periódicamente.

Por qué revisar el aceite una vez al mes o cada 1000 kilómetros

Todo motor consume pequeñas cantidades de lubricante durante su funcionamiento normal, y una pérdida mínima o una evaporación por altas temperaturas puede dejar el sistema por debajo del mínimo sin que el tablero del auto llegue a encender una luz de alerta a tiempo.