Verificar el estado y el nivel del aceite aparece al tope de la lista de recomendaciones que cualquier mecánico de confianza suele dar antes de que aparezcan los primeros síntomas de desgaste en el motor de tu auto.
Aunque existe la creencia popular de que basta con esperar al service programado cada 10.000 kilómetros, los especialistas advierten que ese intervalo es demasiado largo para desentenderse por completo del lubricante. La recomendación generalizada en los talleres es revisar el nivel de aceite del auto una vez al mes o cada 1.000 kilómetros recorridos.
Por qué revisar el aceite una vez al mes o cada 1000 kilómetros
Todo motor consume pequeñas cantidades de lubricante durante su funcionamiento normal, y una pérdida mínima o una evaporación por altas temperaturas puede dejar el sistema por debajo del mínimo sin que el tablero del auto llegue a encender una luz de alerta a tiempo.
Cuando esto ocurre, la fricción entre piezas metálicas aumenta de forma drástica, elevando el riesgo de recalentamiento y de una rotura grave.
Si bien la regla mensual funciona como parámetro estándar para un uso habitual, cada mecánico consultado suele marcar excepciones en las que el seguimiento debe ser todavía más estricto.
- Antes de salir a la ruta: si se planea un viaje largo en auto, el chequeo previo es obligatorio, al igual que una nueva medición al regresar.
- Vehículos con alto kilometraje: en unidades que superan los 100.000 kilómetros, el desgaste propio de los componentes puede generar un mayor consumo de aceite, por lo que conviene mirarlo cada 15 días.
- Uso urbano exigente: circular de manera constante en tránsito pesado, con frenadas y arranques permanentes, o en zonas con mucho polvo y temperaturas extremas, exige más al lubricante.
Paso a paso: cómo medir bien el nivel de aceite
Para que la lectura sea real y no arroje datos engañosos, los conductores deben seguir una serie de pasos simples:
- Estacionar en una superficie plana: cualquier inclinación del terreno altera la marca en el cárter.
- Esperar que el motor se enfríe: lo ideal es aguardar entre 10 y 15 minutos después de apagar el vehículo para que todo el fluido decante.
- Limpiar la varilla: se debe extraer la varilla medidora, limpiarla con un trapo o papel que no deje pelusa, volver a introducirla hasta el tope y retirarla nuevamente.
- Verificar marca y color: la película de lubricante debe ubicarse entre las marcas de mínimo y máximo. Además, si el fluido luce excesivamente espeso, con olor a quemado o un tono blanquecino, es señal de alerta para acudir de inmediato al taller.
En pocas palabras
- Revisión mensual: se recomienda revisar el nivel de aceite una vez al mes o cada 1.000 kilómetros.
- Excepciones de control: se debe prestar mayor atención antes de viajes largos, en autos con alto kilometraje o uso urbano exigente.
- Medición correcta: estacionar en plano, esperar que enfríe el motor y limpiar la varilla son pasos cruciales para una lectura precisa.