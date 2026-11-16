Cómo funcionarán las clases en Tunuyán y Tupungato

Desde la DGE aclararon que la suspensión alcanza exclusivamente a la presencialidad. Por lo tanto, las instituciones educativas deberán continuar con sus actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades educativas.

La disposición comprende a todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Tunuyán y Tupungato durante los turnos vespertino y nocturno.

En el resto de la provincia, el servicio educativo continuó funcionando con normalidad, ya que la medida anunciada por la DGE se limita a los dos departamentos del Valle de Uco.

El Zonda afectó las clases en zonas del Valle de Uco.

La situación será monitoreada de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de los organismos de prevención.