La Dirección General de Escuelas (DGE) informó la suspensión de las clases presenciales en Tunuyán y Tupungato debido a la presencia de viento Zonda. La medida rige para este lunes 16 de noviembre y alcanza a los turnos vespertino y nocturno de todos los establecimientos educativos de ambos departamentos.
Por el viento Zonda, suspendieron las clases en Tunuyán y Tupungato durante los turnos vespertino y nocturno
La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión preventiva de las actividades presenciales para este lunes 16 de noviembre en ambos departamentos del Valle de Uco
La decisión fue tomada a partir de la alerta amarilla por viento Zonda emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los pronósticos meteorológicos y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza.
La suspensión tiene carácter preventivo y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, directivos y personal no docente ante las condiciones climáticas previstas para la región.
Cómo funcionarán las clases en Tunuyán y Tupungato
Desde la DGE aclararon que la suspensión alcanza exclusivamente a la presencialidad. Por lo tanto, las instituciones educativas deberán continuar con sus actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades educativas.
La disposición comprende a todos los niveles y modalidades del sistema educativo de Tunuyán y Tupungato durante los turnos vespertino y nocturno.
En el resto de la provincia, el servicio educativo continuó funcionando con normalidad, ya que la medida anunciada por la DGE se limita a los dos departamentos del Valle de Uco.
La situación será monitoreada de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de los organismos de prevención.
En pocas palabras
- Suspensión de clases: la DGE suspendió la presencialidad en Tunuyán y Tupungato por el viento Zonda.
- Modalidad virtual: las actividades continuarán de forma virtual mediante la plataforma Aulas EduTec.
- Alcance de la medida: la suspensión rige para los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles educativos.