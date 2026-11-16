Tiene 18 años, es ciego, empezó a jugar al goalball este año y acaba de convertirse en campeón argentino

El joven ciego que encontró en el goalball un deporte inclusivo

Este año, sin embargo, algo empezó a cambiar. Bautista se incorporó al goalball, un deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas o con discapacidad visual. La actividad no solo le permitió descubrir una disciplina competitiva, sino también compartir entrenamientos, objetivos y experiencias con otros jóvenes. En pocos meses, ese primer acercamiento se transformó en una convocatoria para representar a Mendoza y, finalmente, en un campeonato argentino.

"Él empezó este año goalball. Se inscribieron a principios de año y su profesor es Jorge, que no solamente los prepara en el deporte, sino también en la vida. Es un excelente profesional", destaca Yésica.

Los entrenamientos se realizan los sábados en el estadio cubierto Nicolino Loche, donde el equipo mendocino fue construyendo su preparación. La delegación que compitió en Mar del Plata estuvo integrada por tres jugadores: Bautista, el único ciego del conjunto, y otros dos compañeros con baja visión. Juntos representaron a la provincia en una competencia que les exigió concentración, coordinación y una enorme entrega.

¿Qué es el goalball y cómo se juega?

El goalball tiene características muy particulares. Se juega en una cancha de 18 metros de largo por nueve de ancho, con dos equipos de tres integrantes. El objetivo es lanzar una pelota hacia el arco contrario, siempre a ras del suelo. En su interior lleva cascabeles, que permiten a los jugadores reconocer su trayectoria mediante el sonido. Para garantizar las mismas condiciones, todos utilizan antifaces opacos, independientemente de su grado de visión. Así, la audición, la orientación espacial y los reflejos se convierten en herramientas fundamentales.

Durante el partido, el silencio del público es indispensable. Los jugadores necesitan escuchar el desplazamiento de la pelota para anticipar hacia dónde se dirige y lanzarse al suelo para bloquearla con el cuerpo. Las líneas de la cancha, además, tienen relieves que permiten ubicarse mediante el tacto.

En ese universo de sonidos, movimientos y coordinación, Bautista encontró un lugar. El resultado conseguido en los Juegos Evita es una muestra del trabajo realizado por el equipo y sus entrenadores, pero también del esfuerzo que hay detrás de cada entrenamiento. Yésica quiere que se conozca justamente eso: la dedicación de los chicos y el compromiso de quienes los acompañan.

Bauti, segundo desde la izquierda. Durante el partido, el silencio del público es indispensable. Los jugadores necesitan escuchar el desplazamiento de la pelota para anticipar hacia dónde se dirige y lanzarse al suelo para bloquearla con el cuerpo.

"Es muy importante mostrar el esfuerzo y la garra que le ponen tanto los chicos como los profes", señala. Su orgullo no se limita al resultado deportivo. Sabe lo que significó para su hijo comenzar una actividad, compartir con otros jóvenes y viajar para representar a Mendoza. "El deporte lo está ayudando, al igual que este viaje y esta competición", resume.

Pero Bautista no se detiene en el campeonato. Mientras disfruta de este logro, también está concentrado en otro desafío: su futuro académico. Actualmente rinde el curso de ingreso en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con la intención de estudiar Ingeniería en Sistemas. Una elección que habla de sus intereses y de sus proyectos, y que deja en claro que el horizonte de este joven mendocino va mucho más allá de las canchas.

La vida lo puso a Bauti frente a otras dificultades en su hogar

En su casa, mientras tanto, la vida presenta otras dificultades. Yésica atraviesa una situación de salud delicada: está en tratamiento de hemodiálisis y espera un trasplante de riñón y páncreas. Además, es mamá de Benjamín, otro de sus hijos, que tiene parálisis cerebral. El papá de los chicos vive en Estados Unidos desde hace aproximadamente diez años y colabora económicamente con la familia.

Yésica enfrenta así una realidad cotidiana que exige mucho esfuerzo y organización. Su propia salud requiere atención permanente, mientras acompaña las necesidades de sus hijos y busca que cada uno pueda desarrollar sus capacidades y proyectos. En ese contexto, el campeonato de Bautista adquiere también un significado familiar muy profundo.

El triunfo en Mar del Plata y la felicidad al regresar a Mendoza.

No se trata de desconocer las dificultades, sino de poner en primer plano aquello que muchas veces queda relegado cuando se cuentan historias atravesadas por la discapacidad: los deseos, las elecciones, los talentos y las conquistas personales. Bautista quiere estudiar, competir y seguir creciendo. Su mamá quiere que se conozca el trabajo que hacen los chicos y sus profesores, y que el deporte sea una oportunidad para muchos otros jóvenes.

A los 18 años, el flamante campeón argentino tiene por delante un camino que recién comienza. Este año se animó a probar una disciplina nueva, encontró un equipo, viajó a Mar del Plata y volvió con una medalla que representa mucho más que un resultado. También está dando sus primeros pasos hacia una carrera universitaria que lo entusiasma.

Un deporte que le abrió puertas

Para Yésica, verlo en ese lugar es una alegría difícil de explicar. Después de tantos años en los que la integración escolar fue complicada, hoy puede verlo compartir una actividad, formar parte de un equipo y alcanzar una meta junto a sus compañeros. El goalball le abrió una puerta que no estaba buscando solamente en el deporte, sino también en la vida.

Después de tantos años en los que la integración escolar fue complicada, hoy Bauti forma parte de un equipo y alcanzó una meta junto a sus compañeros.

Y mientras Bautista se prepara para el próximo desafío, el de ingresar a la universidad, Mendoza tiene un nuevo campeón argentino. Uno que demuestra que las oportunidades también pueden aparecer cuando alguien encuentra un lugar donde jugar, aprender, compartir y sentirse parte.