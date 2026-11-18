José Gelvez, el padre que murió este miércoles luego de arrojarse al canal Cacique Guaymallén por intentar salvar a Alexis - su hijito de 8 años- era un hombre servicial y buen compañero de trabajo. Hacía 15 años que se desempeñaba como camillero del Hospital Español de Mendoza.
Dolorosa despedida a José Gelvez, el padre que se arrojó al Cacique Guaymallén para salvar a su hijito
El hombre era camillero del Hospital Español y murió este miércoles junto al niño de 8 años. Enfermeros del centro asistencial lo recordaron en las redes
De hecho, la gente con la que trabajaba lo despidió con mucho dolor en las redes sociales, destacando su valentía y el amor de padre que lo llevó a intentar salvar al niño, aunque ninguno de los dos haya logrado sobrevivir a la fuerza de la corriente, pese al intenso operativo de rescate que se desplegó en distintos sectores del cauce.
El dolor de sus compañeros del Hospital Español
La muerte de José generó una profunda conmoción entre quienes compartían con él las jornadas de trabajo en el Hospital Español. Sus compañeros comenzaron a despedirlo en las redes sociales con mensajes cargados de afecto y tristeza.
La delegación y los trabajadores del centro asistencial difundieron una imagen en su memoria, en la que lo definieron como un compañero querido y hablaron de una pérdida irreparable. También expresaron su acompañamiento a la familia en este momento de enorme dolor.
La tragedia en el canal Cacique Guaymallén
El dramático episodio ocurrió a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo.
Gelvez vivía en la zona donde ocurrió la tragedia, residía en el barrio Cacique de Chacras, a pocos metros de la calle Almirante Brown de Luján.
Una vez que se dio cuenta de que su hijo había caído al canal, no dudó en arrojarse al canal para salvarlo. Sin embargo, el importante caudal y la fuerza de la corriente arrastraron a ambos. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda, con tareas en distintos puntos del canal.
Los trabajos de rescate se extendieron por varios sectores, entre ellos la zona de la cervecería Andes, el nudo vial y Costanera. La fuerza del agua y las características del cauce complicaron las tareas de los equipos que participaron del operativo.
Finalmente, el desenlace fue el más doloroso: tanto José como su hijo perdieron la vida. El intento del hombre por rescatar al pequeño terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a toda la comunidad.
El niño estaba de visita en la casa de su papá
Por comentarios de allegados a José, se supo que el hombre y la madre del niño, Leonela Lizardi -también enfermera y exempleada del Hospital Español- estaban separados.
Según la versión de los vecinos de José Gelvez, Alexis, el pequeño hijo de ambos estaba dentro del espectro autista y la madre lo había llevado a la casa de su papá para que pasara tiempo con él.
La tragedia impidió que esto ocurriera y se llevó la vida de ambos.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un hombre murió al intentar salvar a su hijo de 8 años que cayó al canal Cacique Guaymallén.
- Solidaridad laboral: compañeros del Hospital Español despidieron al camillero fallecido con mensajes de profundo dolor.
- Impacto en el servicio: el operativo de rescate provocó el corte temporal del suministro de agua cruda en varios departamentos.