La delegación y los trabajadores del centro asistencial difundieron una imagen en su memoria, en la que lo definieron como un compañero querido y hablaron de una pérdida irreparable. También expresaron su acompañamiento a la familia en este momento de enorme dolor.

La tragedia en el canal Cacique Guaymallén

Un gran operativo de rescate se desplegó esta mañana para intentar rescatar al padre y al niño pero no fue posible y ambos fallecieron.

El dramático episodio ocurrió a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo.

Gelvez vivía en la zona donde ocurrió la tragedia, residía en el barrio Cacique de Chacras, a pocos metros de la calle Almirante Brown de Luján.

Una vez que se dio cuenta de que su hijo había caído al canal, no dudó en arrojarse al canal para salvarlo. Sin embargo, el importante caudal y la fuerza de la corriente arrastraron a ambos. La situación obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda, con tareas en distintos puntos del canal.

Los trabajos de rescate se extendieron por varios sectores, entre ellos la zona de la cervecería Andes, el nudo vial y Costanera. La fuerza del agua y las características del cauce complicaron las tareas de los equipos que participaron del operativo.

Finalmente, el desenlace fue el más doloroso: tanto José como su hijo perdieron la vida. El intento del hombre por rescatar al pequeño terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a toda la comunidad.

El niño estaba de visita en la casa de su papá

Por comentarios de allegados a José, se supo que el hombre y la madre del niño, Leonela Lizardi -también enfermera y exempleada del Hospital Español- estaban separados.

Según la versión de los vecinos de José Gelvez, Alexis, el pequeño hijo de ambos estaba dentro del espectro autista y la madre lo había llevado a la casa de su papá para que pasara tiempo con él.

La tragedia impidió que esto ocurriera y se llevó la vida de ambos.