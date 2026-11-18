Un hombre de 34 años se arrojó el martes al canal Cacique Guaymallén a la altura de la rotonda del Avión, en Las Heras. Fue encontrado este miércoles al mediodía. El hecho ocurrió avanzada la tarde del martes, y fue visto por las cámaras de seguridad previo a tirarse al agua.
Encontraron el cuerpo de un hombre y confirmaron que es el que había caído al Cacique Guaymallén
El hallazgo del cuerpo ocurrió en el barrio Los Plumerillos, en Las Heras. Se trata del hombre que se arrojó el martes al canal Cacique Guaymallén
Desde ese momento se desplegó un importante rastrillaje hasta que hallaron un cuerpo cerca del barrio Los Plumerillos.
La novedad causó un gran revuelo porque en el mismo canal buscaban a un padre que se arrojó para salvar a su hijo de 8 años, quien se había caído al cauce. Ambos murieron ahogados tras ser arrastados por el fuerte caudal.
Cómo comenzó la búsqueda del hombre en el canal Cacique Guaymallén
Según el testimonio de un empleado municipal a la Policía, el hombre corría en dirección al canal luego de bajarse de un colectivo. Poco después, unos chicos que pasaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona era arrastrada por el agua, y avisó de inmediato al 911.
A partir de esa alerta, se organizó un operativo de búsqueda con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.
En las imágenes se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar si se había arrojado al cauce, lo que después fue confirmado por testigos.
Las tareas de búsqueda se suspendieron durante la noche del martes debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar. El operativo se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo cerca del mediodía.
En pocas palabras
- Hallazgo del cuerpo: fue encontrado este miércoles el cadáver del hombre de 34 años buscado en el canal Cacique Guaymallén.
- Despliegue de búsqueda: la Policía y Bomberos organizaron un operativo tras la alerta de un trabajador municipal.
- Análisis de cámaras: las grabaciones mostraron al hombre acercándose a la baranda del canal antes de desaparecer.