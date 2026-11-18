Cómo comenzó la búsqueda del hombre en el canal Cacique Guaymallén

Según el testimonio de un empleado municipal a la Policía, el hombre corría en dirección al canal luego de bajarse de un colectivo. Poco después, unos chicos que pasaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona era arrastrada por el agua, y avisó de inmediato al 911.

A partir de esa alerta, se organizó un operativo de búsqueda con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.

En las imágenes se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar si se había arrojado al cauce, lo que después fue confirmado por testigos.

Se desplegó un amplio operativo de Bomberos y rescatistas para poder encontrar el cuerpo del hombre de 34 años. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil

Las tareas de búsqueda se suspendieron durante la noche del martes debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar. El operativo se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID), hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo cerca del mediodía.