Una vez que los la Policía, Bomberos y rescatistas de Mendoza lograron retirar del agua del Cacique Guaymallén al padre, inmediatamente el operativo de seguridad se centró específicamente en la búsqueda del menor.

Operativo de rescate en el Cacique Guaymallén: búsqueda del menor

El operativo de rescate para poder encontrar al niño que fue arrastrado por las aguas del Cacique Guaymallén, se realizó en el trayecto comprendido entre la Pueyrredón y San Martín de Luján de Cuyo, hasta las inmediaciones de calle Morón y Costanera de Ciudad.

La fuerza del agua fue el principal impedimento para poder localizar al menor, que finalmente fue encontrado cerca de las 13 de este miércoles, cerca de calle Besares.

Si bien el suministro de agua fue cortado recientemente, la dificultad de la búsqueda del cuerpo del mejor se hizo bastante compleja, en un rastrillaje comprendido entre varios puntos estratégicos.

Se especulaba que el menor podía estar atrapado en una zona de poca visibilidad, en uno de los remolinos que se producen en las zonas de cascadas del Cacique Guaymallén o atrapados en un lugar de difícil acceso.

Luego de que el agua mermó tras cortarse el suministro, se pudo dar con el cuerpo del niño.