Un intenso operativo de rescate se realizó este miércoles al mediodía, en un largo trayecto del Cacique Guaymallén, comprendido entre Luján de Cuyo y Ciudad, con el objetivo de encontrar un niño de aproximadamente 8 años, que cayó al agua.
El operativo de rescate en el Cacique Guaymallén y la complicada búsqueda de un niño
Luego de una intensa búsqueda, finalmente el cuerpo del niño que cayó al Cacique Guaymallén fue encontrado por personal de rescate
El hallazgo del cuerpo sin vida del niño fue bastante dramático y el personal abocado a las tareas de rescate, se lamentó por no haberlo encontrado con vida.
En el el intento por rescatarlo, su padre no dudo en tirarse al agua y murió ahogado, provocando una escena desgarradora en el lugar de la tragedia.
Una vez que los la Policía, Bomberos y rescatistas de Mendoza lograron retirar del agua del Cacique Guaymallén al padre, inmediatamente el operativo de seguridad se centró específicamente en la búsqueda del menor.
Operativo de rescate en el Cacique Guaymallén: búsqueda del menor
El operativo de rescate para poder encontrar al niño que fue arrastrado por las aguas del Cacique Guaymallén, se realizó en el trayecto comprendido entre la Pueyrredón y San Martín de Luján de Cuyo, hasta las inmediaciones de calle Morón y Costanera de Ciudad.
La fuerza del agua fue el principal impedimento para poder localizar al menor, que finalmente fue encontrado cerca de las 13 de este miércoles, cerca de calle Besares.
Si bien el suministro de agua fue cortado recientemente, la dificultad de la búsqueda del cuerpo del mejor se hizo bastante compleja, en un rastrillaje comprendido entre varios puntos estratégicos.
Se especulaba que el menor podía estar atrapado en una zona de poca visibilidad, en uno de los remolinos que se producen en las zonas de cascadas del Cacique Guaymallén o atrapados en un lugar de difícil acceso.
Luego de que el agua mermó tras cortarse el suministro, se pudo dar con el cuerpo del niño.
En pocas palabras
- Operativo de rescate: Buscan a un niño de 8 años desaparecido en el río Cacique Guaymallén.
- Tragedia familiar: El padre murió ahogado al intentar salvar al menor.
- Dificultades: La fuerza del agua y la poca visibilidad complican la búsqueda del niño.