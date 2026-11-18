Una terrible tragedia en la ruta sacudió el reciente lunes a la localidad de Alberti, provincia de Buenos Ares, luego de que un joven de 29 años perdiera la vida al chocar de frente con su auto contra un camión con semirremolque sobre la Ruta Nacional 5.
Tenía 29 años y una terrible tragedia apagó su vida para siempre
Una desesperante tragedia en la ruta provocó la muerte de un joven de 29 años, al chocar su auto contra un camión
El grave accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 183, un tramo muy transitado de ese corredor vial que une la provincia de Buenos Aires con La Pampa. La violencia del choque provocó la muerte inmediata del conductor del auto, generando profundo dolor en la comunidad local.
Con el avance de las primeras actuaciones policiales y judiciales en la escena de la tragedia, se logró confirmar oficialmente los datos filiatorios del joven fallecido, cuya muerte dejó un profundo dolor entre sus allegados.
Tragedia en Buenos Aires: quién era el joven fallecido en la Ruta 5
La víctima fue identificada como Adrián Buchholz, un joven de 29 años que residía en la misma localidad de Alberti. Al momento del fatal desenlace, circulaba al mando de un auto Chevrolet Vectra.
La noticia de su muerte causó un fuerte impacto entre los habitantes del distrito de Buenos Aires, donde era conocido por su entorno cercano.
Tras completarse las pericias de rigor en el lugar del accidente, se dio intervención a las autoridades judiciales para cumplir con los trámites correspondientes antes de la entrega del cuerpo a su familia.
Cómo fue el accidente en Alberti
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la tragedia, el choque se produjo durante las primeras horas de este lunes en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional 5.
Por causas que aún se siguen investigando, el Chevrolet Vectra conducido por Buchholz impactó de manera frontal contra un camión Scania con semirremolque.
El transporte de carga era manejado por Sebastián Bonadeo, de 43 años, quien viajaba acompañado por Nicolás Bonadeo, de 31. Pese a la magnitud del choque entre ambos rodados, los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.
En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Alberti, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 3 del Departamento Judicial de Mercedes.
En pocas palabras
- Tragedia en Ruta 5: Un joven de 29 años falleció al chocar su auto contra un camión.
- Detalles del accidente: El fatal siniestro ocurrió en el kilómetro 183, cerca de Alberti, Buenos Aires.
- Conductor fallecido: La víctima fue identificada como Adrián Buchholz, oriundo de la localidad.