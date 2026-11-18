Tragedia en Buenos Aires: quién era el joven fallecido en la Ruta 5

La víctima fue identificada como Adrián Buchholz, un joven de 29 años que residía en la misma localidad de Alberti. Al momento del fatal desenlace, circulaba al mando de un auto Chevrolet Vectra.

La noticia de su muerte causó un fuerte impacto entre los habitantes del distrito de Buenos Aires, donde era conocido por su entorno cercano.

Tras completarse las pericias de rigor en el lugar del accidente, se dio intervención a las autoridades judiciales para cumplir con los trámites correspondientes antes de la entrega del cuerpo a su familia.

Cómo fue el accidente en Alberti

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de la tragedia, el choque se produjo durante las primeras horas de este lunes en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional 5.

Por causas que aún se siguen investigando, el Chevrolet Vectra conducido por Buchholz impactó de manera frontal contra un camión Scania con semirremolque.

El transporte de carga era manejado por Sebastián Bonadeo, de 43 años, quien viajaba acompañado por Nicolás Bonadeo, de 31. Pese a la magnitud del choque entre ambos rodados, los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica y las actuaciones quedaron a cargo de la Estación de Policía Comunal (EPC) de Alberti, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 3 del Departamento Judicial de Mercedes.