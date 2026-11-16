Quién era la joven que iba en moto y murió en una tragedia desatada tras engancharse con un cable en el cuello

A raíz de su repentina muerte, el entorno cercano de la joven volcó su tristeza en las redes sociales, donde familiares y amistades publicaron fotografías, recuerdos y sentidos mensajes de despedida.

Quienes la conocían la recordaron con enorme cariño y la describieron como una persona alegre, solidaria y de buen corazón, enviando muestras de apoyo y condolencias a sus seres queridos.

Tragedia en Tucumán: cómo fue el accidente en la ruta 302

El accidente tuvo lugar sobre la ruta provincial 302, a la altura de la localidad tucumana de El Cardenal.

La fuerza del viento provocó que un cable del tendido de alumbrado público cediera y quedara suspendido a media altura, atravesando la calle en plena oscuridad.

Al avanzar por el camino, Lautaro Medina logró advertir la presencia del cable a tiempo y realizó una maniobra que le permitió esquivarlo. Sin embargo, Aldana, que venía detrás, no alcanzó a verlo ni a reaccionar: el tendido le enganchó el cuello de lleno, provocándole una brusca pérdida de estabilidad y la posterior caída sobre la calle.

Cuando los efectivos policiales y el servicio de emergencias médicas arribaron al lugar del accidente, constataron que la joven ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación judicial por la tragedia

Tras la tragedia, la Policía preservó la escena sobre la ruta 302 y procedió al secuestro de la moto de la víctima para someterla a peritajes técnicos, mientras que el cuerpo de Aldana fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I del Centro Judicial Capital. Los investigadores trabajan ahora para determinar con precisión el estado de mantenimiento que presentaba el tendido eléctrico antes del temporal y establecer posibles responsabilidades en torno al desprendimiento del cable que terminó con la vida de la joven de 22 años.