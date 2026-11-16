Nadie se iba a imaginar la terrible conmoción que genero la muerte de Aldana Tula en Tucumán, una joven de apenas 22 años que perdió la vida en una tragedia producida luego de que un cable del alumbrado público se le enredara en el cuello mientras circulaba en moto.
Quién era la joven que iba en moto y murió en una tragedia desatada tras engancharse con un cable en el cuello
La joven de la tragedia murió tras engancharse un cable de alumbrado público en el cuello mientras circulaba en moto
La tragedia ocurrió durante la madrugada del último sábado, en medio de una jornada marcada por intensas ráfagas de viento.
Aldana Tula residía en Tucumán y al momento del accidente regresaba en su moto hacia la ciudad de Banda del Río Salí. No viajaba sola: unos metros por delante suyo circulaba su novio, Lautaro Medina, quien se trasladaba en otro rodado en la misma dirección.
A raíz de su repentina muerte, el entorno cercano de la joven volcó su tristeza en las redes sociales, donde familiares y amistades publicaron fotografías, recuerdos y sentidos mensajes de despedida.
Quienes la conocían la recordaron con enorme cariño y la describieron como una persona alegre, solidaria y de buen corazón, enviando muestras de apoyo y condolencias a sus seres queridos.
Tragedia en Tucumán: cómo fue el accidente en la ruta 302
El accidente tuvo lugar sobre la ruta provincial 302, a la altura de la localidad tucumana de El Cardenal.
La fuerza del viento provocó que un cable del tendido de alumbrado público cediera y quedara suspendido a media altura, atravesando la calle en plena oscuridad.
Al avanzar por el camino, Lautaro Medina logró advertir la presencia del cable a tiempo y realizó una maniobra que le permitió esquivarlo. Sin embargo, Aldana, que venía detrás, no alcanzó a verlo ni a reaccionar: el tendido le enganchó el cuello de lleno, provocándole una brusca pérdida de estabilidad y la posterior caída sobre la calle.
Cuando los efectivos policiales y el servicio de emergencias médicas arribaron al lugar del accidente, constataron que la joven ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La investigación judicial por la tragedia
Tras la tragedia, la Policía preservó la escena sobre la ruta 302 y procedió al secuestro de la moto de la víctima para someterla a peritajes técnicos, mientras que el cuerpo de Aldana fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios I del Centro Judicial Capital. Los investigadores trabajan ahora para determinar con precisión el estado de mantenimiento que presentaba el tendido eléctrico antes del temporal y establecer posibles responsabilidades en torno al desprendimiento del cable que terminó con la vida de la joven de 22 años.
En pocas palabras
- Joven fallecida: Aldana Tula, de 22 años, murió tras engancharse con un cable en el cuello.
- Accidente fatal: Ocurrió en Tucumán por un cable de alumbrado público caído por el viento mientras iba en moto.
- Investigación judicial: Se analiza el estado del tendido eléctrico y posibles responsabilidades en la tragedia.