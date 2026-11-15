La consagración de Godoy Cruz, que consiguió el ascenso a la Liga Profesional tras vencer a Tristán Suárez en la final disputada en Córdoba, tuvo un cierre con incidentes en Mendoza.
Hubo incidentes entre hinchas del Tomba y la Policía en las inmediaciones del Feliciano Gambarte
Tras la consagración de Goody Cruz en Córdoba, simpatizantes del Tomba se concentraron en el estadio. Hubo piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos
Tras el triunfo, cientos de hinchas del Tomba se dirigieron al estadio Feliciano Gambarte para continuar con los festejos. En un principio todo fue cánticos, abarzos y lágrimas entre los simpatizantes que pudieron viajar a Córdoba.
Sin embargo, con el correr de las horas, la celebración derivó en enfrentamientos con efectivos policiales en las calles aledañas al estadio del Expreso.
En medio de los disturbios se registraron piedrazos, disparos de balas de goma y el lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.
En un primer momento, testigos señalaron que una mujer habría resultado herida durante los incidentes. Por el momento, no se conocieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que se produjo la lesión.
En pocas palabras
- Incidentes en Mendoza: celebraciones de hinchas de Godoy Cruz derivaron en enfrentamientos con la Policía.
- Disturbios registrados: hubo piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos en las inmediaciones del estadio.
- Heridos: testigos señalaron que una mujer habría resultado herida durante los incidentes.