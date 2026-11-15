Hubo incidentes entre hinchas del Tomba y la Policía en las inmediaciones del Feliciano Gambarte

Tras el triunfo, cientos de hinchas del Tomba se dirigieron al estadio Feliciano Gambarte para continuar con los festejos. En un principio todo fue cánticos, abarzos y lágrimas entre los simpatizantes que pudieron viajar a Córdoba.

Sin embargo, con el correr de las horas, la celebración derivó en enfrentamientos con efectivos policiales en las calles aledañas al estadio del Expreso.