La Policía de Mendoza investiga la muerte de un hombre de 38 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con manchas de sangre en la vía pública durante la mañana de este domingo en el departamento de Godoy Cruz.
Investigan la muerte de un hombre en Godoy Cruz al que hallaron ensangrentado tras una presunta riña
El cuerpo de la víctima, de 38 años y con antecedentes penales, fue encontrado alrededor de las 8 en el barrio Urundel. Sospechan que recibió un golpe fatal en la cabeza
El hallazgo se produjo alrededor de las 8, en la intersección de las calles Los Viñedos y Cartagena, en inmediaciones de la cancha Bustamante, dentro del barrio Urundel. Según las primeras averiguaciones, la víctima habría sido atacada en medio de una pelea tras reunirse a beber con conocidos.
El hallazgo en la vía pública
El episodio salió a la luz a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por una vecina de la zona, quien alertó que su esposo había visto a un hombre tendido en el suelo y ensangrentado cuando regresaba de trabajar.
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 40ª constataron la presencia del cuerpo y solicitaron de inmediato asistencia médica. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió a la escena y confirmó el deceso en el lugar.
La hipótesis de una riña y un golpe fatal
De acuerdo con las primeras tareas investigativas realizadas en el barrio Urundel, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de conocidos con quienes mantuvo una discusión que derivó en una riña.
En ese contexto, los investigadores presumen que recibió un fuerte golpe o lesión en la cabeza que, dada su gravedad, le provocó la muerte en el acto. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz para levantar rastros y reconstruir la secuencia del ataque.
El prontuario de la víctima
Al verificar su identidad en los registros policiales, los uniformados constataron que contaba con un extenso historial delictivo acumulado durante más de una década:
- 2025: violación de domicilio, infracción a la Ley 6.722 y delitos contra las personas.
- 2024: robo simple en grado de tentativa.
- 2019: robo agravado por uso de arma impropia y robo simple.
- 2018: robo simple en grado de tentativa.
- 2017: amenazas agravadas.
- 2015: robo simple.
- 2014: robo agravado.
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras la UID avanza con la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para identificar y detener a los involucrados en el crimen.
En pocas palabras
- Hallazgo fatal: descubren un hombre de 38 años sin vida y ensangrentado en Godoy Cruz.
- Hipótesis: se investiga una riña tras una discusión mientras consumían alcohol.
- Historial: la víctima poseía antecedentes penales por diversos delitos.