Investigan la muerte de un hombre en Godoy Cruz al que hallaron ensangrentado tras una presunta riña

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 40ª constataron la presencia del cuerpo y solicitaron de inmediato asistencia médica. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió a la escena y confirmó el deceso en el lugar.

La hipótesis de una riña y un golpe fatal

De acuerdo con las primeras tareas investigativas realizadas en el barrio Urundel, el hombre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a un grupo de conocidos con quienes mantuvo una discusión que derivó en una riña.

En ese contexto, los investigadores presumen que recibió un fuerte golpe o lesión en la cabeza que, dada su gravedad, le provocó la muerte en el acto. En la escena trabajaron peritos de Policía Científica y personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz para levantar rastros y reconstruir la secuencia del ataque.

Peritos de Policía Científica trabajaron en la escena para recolectar pruebas y determinar cómo se produjo la lesión fatal en la cabeza de la víctima

El prontuario de la víctima

Al verificar su identidad en los registros policiales, los uniformados constataron que contaba con un extenso historial delictivo acumulado durante más de una década:

2025: violación de domicilio, infracción a la Ley 6.722 y delitos contra las personas.

violación de domicilio, infracción a la Ley 6.722 y delitos contra las personas. 2024: robo simple en grado de tentativa.

robo simple en grado de tentativa. 2019: robo agravado por uso de arma impropia y robo simple.

robo agravado por uso de arma impropia y robo simple. 2018: robo simple en grado de tentativa.

robo simple en grado de tentativa. 2017: amenazas agravadas.

amenazas agravadas. 2015: robo simple.

robo simple. 2014: robo agravado.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras la UID avanza con la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de la zona para identificar y detener a los involucrados en el crimen.