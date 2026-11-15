Asesinaron de un tiro en la cabeza a un hombre de 66 años en Guaymallén: detuvieron a dos sospechosos

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima en el lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Central

En las primeras entrevistas en la escena, un familiar de la víctima declaró ante los investigadores que desde el mediodía mantenían problemas con dos conocidos de la zona, dato que resultó clave para orientar la pesquisa.

Persecución a pie y dos sospechosos atrapados

Con intervención del fiscal de Instrucción N.º 18, personal de la División Homicidios, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica trabajaron en el asentamiento para levantar rastros y reconstruir el ataque.

A partir de los testimonios recolectados, los efectivos de Homicidios montaron un operativo en el interior del barrio Los Hornos: primero capturaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones de su domicilio y, tras una persecución a pie por los pasillos del asentamiento, lograron atrapar al segundo involucrado.

Efectivos de la Subcomisaría Sauce y Policía Científica trabajaron en el lugar tras el llamado al 911 que alertó sobre una riña con disparos

Ambos detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría 9.ª a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, que avanza con las medidas probatorias para imputarlos formalmente por el crimen.