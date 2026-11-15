Un hombre de 66 años murió este domingo en el Hospital Central tras recibir un disparo en la cabeza durante una pelea registrada en el distrito El Sauce, Guaymallén. Por el homicidio, la Policía de Mendoza desplegó un operativo en la zona y detuvo a dos sospechosos que ya quedaron a disposición de la Justicia.
Asesinaron de un tiro en la cabeza a un hombre de 66 años en Guaymallén: detuvieron a dos sospechosos
Ocurrió durante la noche del sábado en el barrio Los Hornos, de El Sauce, tras una riña. La víctima murió horas después en el Hospital Central
El ataque ocurrió alrededor de las 23.15 del sábado 14 de noviembre, en el interior del barrio Los Hornos, sobre calle Mathus Hoyos. Tras un llamado al 911 que alertaba por una riña con detonaciones de arma de fuego, efectivos de la Subcomisaría Sauce llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida.
El traslado de urgencia y el conflicto previo
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Central. A pesar del esfuerzo médico, este domingo se confirmó su fallecimiento a raíz de la herida de arma de fuego en el cráneo y un paro cardiorrespiratorio.
En las primeras entrevistas en la escena, un familiar de la víctima declaró ante los investigadores que desde el mediodía mantenían problemas con dos conocidos de la zona, dato que resultó clave para orientar la pesquisa.
Persecución a pie y dos sospechosos atrapados
Con intervención del fiscal de Instrucción N.º 18, personal de la División Homicidios, la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica trabajaron en el asentamiento para levantar rastros y reconstruir el ataque.
A partir de los testimonios recolectados, los efectivos de Homicidios montaron un operativo en el interior del barrio Los Hornos: primero capturaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones de su domicilio y, tras una persecución a pie por los pasillos del asentamiento, lograron atrapar al segundo involucrado.
Ambos detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría 9.ª a disposición de la Fiscalía de Instrucción N.º 18, que avanza con las medidas probatorias para imputarlos formalmente por el crimen.
En pocas palabras
- Crimen en Guaymallén: un hombre de 66 años murió tras recibir un disparo en la cabeza.
- Detenidos: dos sospechosos fueron arrestados tras una riña en el barrio Los Hornos.
- Investigación: la Justicia avanza con medidas probatorias para imputar a los detenidos por el homicidio.