Manejaba borracho, chocó en Luján de Cuyo y tenía más del triple de alcohol en sangre de lo permitido

Al someter al conductor de un Chevrolet Corsa involucrado al dosaje etílico reglamentario, el alcoholímetro confirmó la infracción grave.

A pesar de la magnitud del choque entre ambos rodados, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario el traslado de los ocupantes a centros asistenciales.

Intervención de la Justicia

A raíz del resultado positivo del test de alcoholemia, se dio inmediata intervención al Juzgado Contravencional en turno.

La Justicia dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9.099 (Código Contravencional de Mendoza), normativa que sanciona la conducción en estado de ebriedad con multas económicas severas, inhabilitación para conducir y el secuestro del vehículo.