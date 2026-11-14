Un hombre de 51 años protagonizó un accidente de tránsito este viernes por la noche en Luján de Cuyo mientras conducía con un elevado nivel de alcohol en sangre. El test realizado por los inspectores municipales arrojó un resultado positivo de 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido por la legislación vigente.
Manejaba borracho, chocó en Luján de Cuyo y tenía más del triple de alcohol en sangre de lo permitido
El accidente ocurrió este viernes por la noche en la intersección de Panamericana y Ugarte, frente a la estación de servicio de La Puntilla, en Luján de Cuyo
El hecho se produjo alrededor de las 21.15 en la intersección de la ruta Panamericana y calle Ugarte, frente a la estación de servicio de la zona de La Puntilla, por donde circulaba el automovilista borracho.
Alerta al 911 por el accidente en Luján de Cuyo
Tras un llamado ingresado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre una colisión entre dos automóviles, efectivos de la Comisaría 30ª acudieron al lugar, donde agentes de Tránsito Municipal ya llevaban adelante las actuaciones viales correspondientes.
Al someter al conductor de un Chevrolet Corsa involucrado al dosaje etílico reglamentario, el alcoholímetro confirmó la infracción grave.
A pesar de la magnitud del choque entre ambos rodados, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario el traslado de los ocupantes a centros asistenciales.
Intervención de la Justicia
A raíz del resultado positivo del test de alcoholemia, se dio inmediata intervención al Juzgado Contravencional en turno.
La Justicia dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9.099 (Código Contravencional de Mendoza), normativa que sanciona la conducción en estado de ebriedad con multas económicas severas, inhabilitación para conducir y el secuestro del vehículo.
En pocas palabras
- Accidente en Luján de Cuyo: un conductor ebrio provocó un choque al triplicar el nivel de alcohol permitido.
- Sin heridos: a pesar de la colisión, no se registraron lesionados ni fue necesario trasladar a los involucrados.
- Intervención judicial: se iniciaron actuaciones por alcoholemia positiva, con posibles sanciones severas.