Lanzaron la licitación para concesionar Luján Playa a orillas del río Mendoza

El predio está bajo jurisdicción provincial y la comuna lo administra mediante un comodato, un acuerdo que le permite usarlo. Lo que se licita es el derecho a operar el complejo, no la propiedad del terreno. Entre los servicios previstos en el esquema de octubre figuraban sanitarios, estacionamiento, espacios deportivos y recreativos y un sector de gastronomía o proveeduría.

Qué se sabe sobre el acceso a la Playita

Las condiciones difundidas en octubre preveían acceso gratuito para las escuelas de verano municipales, organizaciones de adultos mayores e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, sujeto a la programación, la disponibilidad y las condiciones de seguridad del lugar.

En cambio, todo indica que habrá que esperar un tiempo para saber cuál será el precio que deberán abonar los "ciudadanos comunes" cuando se acerquen a ese punto, que se está transformando en un clásico de los veranos mendocinos.