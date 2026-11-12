La Municipalidad de Luján de Cuyo publicó este jueves 12 de noviembre el llamado a licitación para concesionar Luján Playa. La convocatoria abarca el balneario de Las Compuertas, en el kilómetro 25 de la Ruta Provincial 82, y busca un operador para el uso turístico y recreativo del predio.
Lanzaron la licitación para concesionar Luján Playa a orillas del río Mendoza
Es una concesión por 10 años. Las ofertas se abrirán el 3 de diciembre. Todavía no ha trascendido el precio que tendrán las tarifas
La Licitación Pública 7.462 fija la apertura de sobres para el jueves 3 de diciembre de 2026 a las 10, en la Dirección de Compras y Contrataciones del municipio, en Boedo 505, oficina 33, Carrodilla. El pliego se puede consultar sin costo, según el aviso, que remite a los portales de compras de Mendoza y de la Municipalidad.
Qué se concesiona en Luján Playa
La publicación pone fecha al trámite que el Concejo Deliberante autorizó en octubre. Como informó Diario UNO en ese momento, el esquema aprobado contemplaba una concesión por 10 años, un plan obligatorio de inversiones y un canon mensual mínimo de 1.000 Unidades Tributarias Municipales. Ese canon es el pago del operador al municipio por el derecho a explotar el predio.
El predio está bajo jurisdicción provincial y la comuna lo administra mediante un comodato, un acuerdo que le permite usarlo. Lo que se licita es el derecho a operar el complejo, no la propiedad del terreno. Entre los servicios previstos en el esquema de octubre figuraban sanitarios, estacionamiento, espacios deportivos y recreativos y un sector de gastronomía o proveeduría.
Qué se sabe sobre el acceso a la Playita
Las condiciones difundidas en octubre preveían acceso gratuito para las escuelas de verano municipales, organizaciones de adultos mayores e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, sujeto a la programación, la disponibilidad y las condiciones de seguridad del lugar.
En cambio, todo indica que habrá que esperar un tiempo para saber cuál será el precio que deberán abonar los "ciudadanos comunes" cuando se acerquen a ese punto, que se está transformando en un clásico de los veranos mendocinos.
En pocas palabras
- Llamado a licitación: la Municipalidad de Luján de Cuyo busca operador para Luján Playa.
- Plazo concesionario: el acuerdo otorgará la explotación del balneario en Las Compuertas por un periodo de 10 años.
- Próximos pasos: la apertura de sobres con las propuestas se realizará el 3 de diciembre de 2026.