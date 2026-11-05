Dos hombres fueron detenidos este jueves a la madrugada luego de ingresar a una vivienda de Vistalba, en Luján de Cuyo, y robar dos compresores. Los elementos fueron recuperados durante un operativo policial.
Detuvieron a dos hombres tras robar dos compresores de una casa en Luján
Una mujer encontró a los ladrones dentro de su vivienda de Vistalba. Los hombres escaparon con los elementos, pero la Policía logró detenerlos y recuperar lo sustraído
El hecho ocurrió alrededor de las 5.15 en una casa ubicada en calle Alelí al 2700. Según la información policial, una mujer llamó al 911 para denunciar que había encontrado a dos sujetos en el interior de su casa.
Tras ser descubiertos, los ladrones escaparon con dos compresores. La víctima dio las características de los hombres y efectivos de la Comisaría 30 realizaron un operativo de búsqueda por la zona.
Detuvieron a los sospechosos y recuperaron los compresores
La Policía logró localizar a los sospechosos en la intersección de las calles Alberdi y Chile, donde fueron aprehendidos. Además, recuperaron los dos elementos que habían sido robados de la casa.
Por disposición de la ayudante fiscal interviniente, se realizaron rastrillajes en la zona, secuestraron los bienes recuperados y los dos hombres fueron llevados a la Comisaría 11 donde quedaron a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Detuvieron a dos hombres: tras ingresar a una vivienda de Vistalba y robar dos compresores.
- Recuperación de elementos: la Policía los aprehendió y recuperó los objetos sustraídos en la vía pública.
- Contexto del robo: ocurrió en una casa de calle Alelí al 2700 y la víctima alertó al 911.