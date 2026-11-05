Detuvieron a dos hombres tras robar dos compresores de una casa en Luján

El hecho ocurrió alrededor de las 5.15 en una casa ubicada en calle Alelí al 2700. Según la información policial, una mujer llamó al 911 para denunciar que había encontrado a dos sujetos en el interior de su casa.

Tras ser descubiertos, los ladrones escaparon con dos compresores. La víctima dio las características de los hombres y efectivos de la Comisaría 30 realizaron un operativo de búsqueda por la zona.