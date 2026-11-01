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Asalto a mano armada

Pidió agua para engañarla, sacó un revólver y se llevó $158.000 de un local en Ciudad

Ocurrió en calle Necochea de la Ciudad de Mendoza. El ladrón aprovechó la persiana baja para simular tener sed, le apuntó con un arma y escapó con la recaudación

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
El hecho ocurrió pasadas las 21 en calle Necochea, a metros de la zona bancaria y comercial de la Ciudad.

El hecho ocurrió pasadas las 21 en calle Necochea, a metros de la zona bancaria y comercial de la Ciudad.

Un insólito y violento asalto ocurrió este sábado por la noche en pleno centro mendocino. Cerca de las 21.25, un delincuente simuló tener sed para asaltar a una joven de 27 años en un comercio ubicado en Necochea al 159, en la Ciudad de Mendoza.

La joven ultimaba los detalles para cerrar el negocio cuando el asaltante la sorprendi&oacute; con la persiana baja.

La joven ultimaba los detalles para cerrar el negocio cuando el asaltante la sorprendió con la persiana baja.

El engaño para dar el golpe

La empleada se encontraba sola en el interior del local con la persiana metálica baja, preparando el cierre de la caja. En ese instante, un hombre se acercó y le pidió amablemente un vaso de agua.

La mujer accedió a ayudarlo, pero al abrir para entregárselo, el sujeto sacó un arma de fuego de entre sus prendas y le apuntó directo al cuerpo.

El hecho ocurri&oacute; frente a la Plaza San Mart&iacute;n de la Ciudad de Mendoza.

El hecho ocurrió frente a la Plaza San Martín de la Ciudad de Mendoza.

Bajo constantes amenazas de disparo, el ladrón le exigió la recaudación del día: se apoderó de $158.000 en efectivo y escapó corriendo a pie por calle Necochea hacia el oeste.

Operativo y búsqueda

Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al negocio minutos después para asistir a la víctima. La Oficina Fiscal de la zona quedó a cargo de la causa y ordenó revisar las cámaras de seguridad de la cuadra para identificar y atrapar al asaltante.

En pocas palabras

  • Asalto en Ciudad: un ladrón robó $158.000 de un local en calle Necochea tras simular sed.
  • Método delictivo: el delincuente pidió agua, y al abrir la persiana, amenazó a la empleada con un arma.
  • Investigación en curso: la policía busca al asaltante utilizando cámaras de seguridad de la zona.
Resumen generado por Thinkindot AI

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