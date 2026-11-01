Pidió agua para engañarla, sacó un revólver y se llevó $158.000 de un local en Ciudad

Un insólito y violento asalto ocurrió este sábado por la noche en pleno centro mendocino. Cerca de las 21.25, un delincuente simuló tener sed para asaltar a una joven de 27 años en un comercio ubicado en Necochea al 159, en la Ciudad de Mendoza.
El engaño para dar el golpe
La empleada se encontraba sola en el interior del local con la persiana metálica baja, preparando el cierre de la caja. En ese instante, un hombre se acercó y le pidió amablemente un vaso de agua.
La mujer accedió a ayudarlo, pero al abrir para entregárselo, el sujeto sacó un arma de fuego de entre sus prendas y le apuntó directo al cuerpo.
Bajo constantes amenazas de disparo, el ladrón le exigió la recaudación del día: se apoderó de $158.000 en efectivo y escapó corriendo a pie por calle Necochea hacia el oeste.
Operativo y búsqueda
Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al negocio minutos después para asistir a la víctima. La Oficina Fiscal de la zona quedó a cargo de la causa y ordenó revisar las cámaras de seguridad de la cuadra para identificar y atrapar al asaltante.
En pocas palabras
- Asalto en Ciudad: un ladrón robó $158.000 de un local en calle Necochea tras simular sed.
- Método delictivo: el delincuente pidió agua, y al abrir la persiana, amenazó a la empleada con un arma.
- Investigación en curso: la policía busca al asaltante utilizando cámaras de seguridad de la zona.