Pidió agua para engañarla, sacó un revólver y se llevó $158.000 de un local en Ciudad

La joven ultimaba los detalles para cerrar el negocio cuando el asaltante la sorprendió con la persiana baja.

El engaño para dar el golpe

La empleada se encontraba sola en el interior del local con la persiana metálica baja, preparando el cierre de la caja. En ese instante, un hombre se acercó y le pidió amablemente un vaso de agua.

La mujer accedió a ayudarlo, pero al abrir para entregárselo, el sujeto sacó un arma de fuego de entre sus prendas y le apuntó directo al cuerpo.