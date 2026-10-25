Esperaba a su esposa en el ingreso al aeropuerto y fue asaltado a mano armada

El hecho se produjo cerca de las 21.40 en inmediaciones de la Ruta Nacional 40, en el sector de ingreso a la terminal aérea. Según consta en la denuncia radicada ante el personal de la Comisaría 56, la víctima permanecía a bordo de su vehículo esperando el arribo de su esposa cuando un desconocido se acercó repentinamente a pie.

El conductor de 64 años aguardaba la llegada de su esposa cuando fue sorprendido por el asaltante.

Amenazas con arma y escape

Bajo amenazas directas con un arma de fuego, el agresor le exigió la entrega inmediata de sus objetos de valor. Ante el riesgo para su integridad física, la víctima no opuso resistencia y le entregó su billetera, que contenía dinero en efectivo y documentación personal.