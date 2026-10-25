Un hombre de 64 años fue víctima de un violento asalto a mano armada durante la noche del sábado en Las Heras. El episodio ocurrió cuando el conductor se encontraba estacionado en el acceso al aeropuerto internacional El Plumerillo y fue sorprendido por un delincuente armado que le quitó sus pertenencias.
Esperaba a su esposa en el ingreso al aeropuerto y fue asaltado a mano armada
La víctima, de 64 años, estaba estacionada sobre la Ruta 40 cuando un delincuente armado lo encañonó y le robó la billetera con dinero
El hecho se produjo cerca de las 21.40 en inmediaciones de la Ruta Nacional 40, en el sector de ingreso a la terminal aérea. Según consta en la denuncia radicada ante el personal de la Comisaría 56, la víctima permanecía a bordo de su vehículo esperando el arribo de su esposa cuando un desconocido se acercó repentinamente a pie.
Amenazas con arma y escape
Bajo amenazas directas con un arma de fuego, el agresor le exigió la entrega inmediata de sus objetos de valor. Ante el riesgo para su integridad física, la víctima no opuso resistencia y le entregó su billetera, que contenía dinero en efectivo y documentación personal.
Tras concretar el robo, el asaltante se dio a la fuga rápidamente del lugar amparado por la oscuridad del trazado vial. Efectivos policiales acudieron a la zona tras el alerta, asistieron al damnificado e iniciaron un rastrillaje preventivo por las inmediaciones para dar con el sospechoso, quien hasta el momento permanece prófugo.
Por disposición de las autoridades judiciales, en la causa intervino personal de la Oficina Fiscal Virtual, desde donde se ordenaron las directivas y peritajes de rigor para intentar identificar al autor del robo.
En pocas palabras
- Asalto armado: un hombre de 64 años fue víctima de un robo a mano armada en Las Heras.
- Robo en el aeropuerto: el hecho ocurrió en el acceso al aeropuerto El Plumerillo, mientras esperaba a su esposa.
- Sin aprehensiones: el delincuente amenazó a la víctima con un arma, robó su billetera y se dio a la fuga.