Saltaron el portón de un predio en Luján para robar en un motorhome y terminaron detenidos

A los pocos minutos se hizo presente en el lugar el propietario del rodado y damnificado, un hombre de 68 años, quien constató los destrozos ocasionados en la unidad.

El colectivo Scania adaptado como vivienda sufrió diversos daños durante el frustrado intento de robo.

Detenidos con antecedentes

Al verificar sus identidades en el sistema policial, se constató que ambos registran antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas: el joven de 26 años acumulaba causas de 2019 por robo de vehículo y robo agravado. En tanto, el de 34 registraba investigaciones por hurto calificado y lesiones leves en 2023, además de una orden de comparendo y citación de 2026.

Ambos sujetos fueron trasladados a sede de la Comisaría 47 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, desde donde se solicitó la intervención de Policía Científica para las pericias sobre el vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo.