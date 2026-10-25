Dos hombres fueron detenidos durante la tarde del sábado en Luján de Cuyo, luego de haber irrumpido en una propiedad privada con intenciones de robo. Los sospechosos fueron sorprendidos in fraganti por efectivos policiales cuando intentaban desvalijar un colectivo acondicionado como motorhome.
Saltaron el portón de un predio en Luján para robar en un motorhome y terminaron detenidos
Dos hombres de 26 y 34 años, con antecedentes delictivos, fueron sorprendidos por la Unidad Especial de Patrullaje mientras forzaban un vehículo estacionado
El procedimiento se concretó alrededor de las 18 en calle Almirante Irízar, entre San Martín y Sebastián Elcano. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Luján de Cuyo realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 15 cuando fue alertado por un vecino sobre la presencia de dos individuos que acababan de trepar un portón para colarse en un predio cerrado.
Sorprendidos en pleno ataque al rodado
Con la premura del caso, los policías se trasladaron al sitio indicado y lograron interceptar y reducir a los dos intrusos en el interior del inmueble. En el lugar constataron que los ladrones ya habían provocado diversos daños sobre un vehículo de gran porte marca Scania adaptado para vivienda, aunque la rápida intervención policial impidió que lograran sustraer pertenencias.
A los pocos minutos se hizo presente en el lugar el propietario del rodado y damnificado, un hombre de 68 años, quien constató los destrozos ocasionados en la unidad.
Detenidos con antecedentes
Al verificar sus identidades en el sistema policial, se constató que ambos registran antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas: el joven de 26 años acumulaba causas de 2019 por robo de vehículo y robo agravado. En tanto, el de 34 registraba investigaciones por hurto calificado y lesiones leves en 2023, además de una orden de comparendo y citación de 2026.
Ambos sujetos fueron trasladados a sede de la Comisaría 47 y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, desde donde se solicitó la intervención de Policía Científica para las pericias sobre el vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo.
En pocas palabras
- Detenidos en Luján: dos hombres fueron apresados tras intentar robar en un motorhome.
- Procedimiento policial: la Unidad Especial de Patrullaje los sorprendió forzando el vehículo.
- Antecedentes: los sujetos cuentan con historial delictivo por delitos contra la propiedad.