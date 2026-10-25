Un hombre de 35 años con antecedentes penales fue detenido el sábado por la noche en Godoy Cruz luego de intentar escapar a pie de un control preventivo. Al momento de ser interceptado y requisado por los uniformados, el sujeto ocultaba entre sus pertenencias un revólver calibre .38 cargado y varias municiones listas para el disparo.
Intentó escapar de un patrullero en Godoy Cruz y terminó detenido con un revólver cargado
El sospechoso, de 35 años y con frondoso prontuario por violencia de género y armas, llevaba un revólver calibre .38 y proyectiles ocultos en la ropa
El hecho se produjo cerca de las 22.40 en inmediaciones de las calles Jacarandá y Los Molinos. Efectivos de la Comisaría 40 realizaban patrullajes preventivos por el sector cuando advirtieron la actitud sospechosa del individuo, quien, al divisar la proximidad del móvil policial, emprendió una veloz fuga a pie.
Persecución y secuestro del arma
Tras una breve persecución, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo a los pocos metros. Al realizarle el palpado de seguridad sobre sus prendas de vestir, constataron que llevaba escondido un revólver calibre .38 que contenía dos proyectiles colocados en el tambor, además de otros tres cartuchos del mismo calibre sueltos en sus bolsillos.
Al chequear sus datos en el sistema policial, se constató que cuenta con prontuario previo: en 2016 fue investigado por portación ilegal de arma de fuego, mientras que en 2017 y 2018 acumuló causas por lesiones leves en contexto de violencia de género, a las que se sumó otra pesquisa por desobediencia judicial en 2024 en el mismo marco.
El sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, desde donde se ordenó el secuestro del arma y las municiones, además del inicio de las actuaciones correspondientes por tenencia ilegítima de arma de fuego.
En pocas palabras
- Detenido en Godoy Cruz: un hombre de 35 años fue apresado tras intentar eludir un control policial.
- Hallazgo de arma: al sujeto se le secuestró un revólver calibre .38 cargado y municiones.
- Antecedentes: el individuo posee un extenso prontuario por violencia de género y portación de armas.