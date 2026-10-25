Intentó escapar de un patrullero en Godoy Cruz y terminó detenido con un revólver cargado

El hecho se produjo cerca de las 22.40 en inmediaciones de las calles Jacarandá y Los Molinos. Efectivos de la Comisaría 40 realizaban patrullajes preventivos por el sector cuando advirtieron la actitud sospechosa del individuo, quien, al divisar la proximidad del móvil policial, emprendió una veloz fuga a pie.

La aprehensión ocurrió en la intersección de Jacarandá y Los Molinos durante un patrullaje nocturno.

Persecución y secuestro del arma

Tras una breve persecución, los policías lograron alcanzarlo y reducirlo a los pocos metros. Al realizarle el palpado de seguridad sobre sus prendas de vestir, constataron que llevaba escondido un revólver calibre .38 que contenía dos proyectiles colocados en el tambor, además de otros tres cartuchos del mismo calibre sueltos en sus bolsillos.