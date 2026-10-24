Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado en Guaymallén, acusados de robar puertas y elementos sanitarios del Teatro El Recreo, un lugar donde se han cometido hechos similares con anterioridad. El hecho fue advertido por los operadores de las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), quienes alertaron a la Policía.
Insólito robo en Guaymallén: se llevaban 2 puertas y una mochila de inodoro y terminaron detenidos
Tres sospechosos fueron detectados por las cámaras de seguridad cuando sustraían elementos de el Teatro El Recreo
El episodio ocurrió alrededor de las 4, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Pedro Molina y Alberdi.
Según la información policial, los operadores del sistema de videovigilancia de Guaymallén observaron a tres individuos mientras sustraían distintos elementos de la propiedad y dieron aviso a los efectivos que patrullaban la zona.
Personal de Motorizada de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazó hasta el lugar y, con los datos aportados por el CEO, logró localizar y detener a los tres sospechosos.
Recuperaron puertas de madera y una mochila de inodoro
Tras las detenciones, los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y encontraron dos puertas de madera y una mochila de inodoro que habían sido retiradas del inmueble.
Los elementos fueron recuperados y quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.
Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 25 de Guaymallén, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.