Insólito robo en Guaymallén: se llevaban 2 puertas y una mochila de inodoro y terminaron detenidos

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo se llevaban una puerta de el Teatro El Recreo.

Personal de Motorizada de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazó hasta el lugar y, con los datos aportados por el CEO, logró localizar y detener a los tres sospechosos.

Recuperaron puertas de madera y una mochila de inodoro

Tras las detenciones, los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y encontraron dos puertas de madera y una mochila de inodoro que habían sido retiradas del inmueble.

Los elementos fueron recuperados y quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Comisaría 25 de Guaymallén, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.