Un operativo policial realizado durante la madrugada de este jueves en el departamento de San Martín derivó en la captura de un joven de 21 años y la recuperación de una motocicleta robada a un conductor de 31 años. Sucedió en el distrito de Tres Porteñas.
Dos delincuentes se robaron una moto en San Martín y la Policía la encontró en un telo
Un hombre de 31 años manejaba su moto por San Martín y ladrones lo golpearon con una tijera de podar para robársela. Hallaron el rodado en un hotel alojamiento
Un hombre detenido por la Policía
El hecho se desencadenó cerca de las 3.40 sobre el carril Chimbas, a la altura de Tres Porteñas, cuando la víctima transitaba en su Corven de 110 cc. En ese trayecto fue abordado por dos delincuentes en otro vehículo, quienes lo agredieron violentamente con un tijerón para apoderarse de su rodado y darse a la fuga con rumbo al sur.
La víctima del robo realizó la denuncia de inmediato, lo que le permitió a la Policía actuar rápidamente.
Las fuerzas de seguridad iniciaron un rastrillaje que condujo a los efectivos hasta el motel HOT, un hotel alojamiento conocido en la zona. Uno de los ladrones había pedido una habitación y guardó el rodado en la cochera del establecimiento.
Con la asistencia del personal de recepción del motel, los uniformados accedieron al inmueble, aprehendieron a uno de los ladrones (un joven de 21 años) y le devolvieron la moto a su dueño.
El procedimiento y la investigación correspondiente quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de San Martín.
En pocas palabras
- Moto robada: dos delincuentes usaron una tijera de podar para robar una moto a un hombre de 31 años en San Martín.
- Hallazgo: la Policía recuperó el rodado en la cochera de un hotel alojamiento donde uno de los ladrones se había refugiado.
- Detención: un joven de 21 años fue detenido en el operativo, que también incluyó el hallazgo de la motocicleta robada.