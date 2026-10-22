Dos delincuentes se robaron una moto en San Martín y la Policía la encontró en un telo

Un hombre detenido por la Policía

El hecho se desencadenó cerca de las 3.40 sobre el carril Chimbas, a la altura de Tres Porteñas, cuando la víctima transitaba en su Corven de 110 cc. En ese trayecto fue abordado por dos delincuentes en otro vehículo, quienes lo agredieron violentamente con un tijerón para apoderarse de su rodado y darse a la fuga con rumbo al sur.

La víctima del robo realizó la denuncia de inmediato, lo que le permitió a la Policía actuar rápidamente.