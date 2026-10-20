El pronóstico del tiempo para este martes anunciaba fuertes tormentas y alertaba granizo para algunos sectores de la provincia. Durante horas de la tarde, el anticipo de meteorólogos se cumplió y San Martín fue uno de los departamentos más golpeados.
Fuerte tormenta de lluvia y granizo en San Martín
El pronóstico del tiempo se cumplió y el granizo afectó al departamento de San Martín. El primer reporte de las autoridades no anunció daños estructurales ni humanos
Montecaseros y Chapanay, las localidades de San Martín más afectadas por el granizo
Oscar Donaire, responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de General San Martín habló con Noticiero Siete y realizó un primer análisis de la fuerte tormenta de granizo que afectó principalmente a las zonas de Montecaseros y Chapanay.
“Los reportes que tenemos hasta ahora (20.24) indican que la tormenta ingresó hacia la cabecera de Palmira y luego se dirigió hacia el norte del departamento, con abundante agua y granizo”, dijo Donaire.
Además agregó: “El granizo fue chico, pero abundante, haciendo que el piso quedara totalmente blanco.
En cuanto a las zonas afectadas, el director de Defensa Civil de la comuna esteña puntualizó: “Alto Salvador, Chapanay, Montecaseros, Tres Porteñas y Nueva California son, por el momento, las localidades alcanzadas por la tormenta. Afortunadamente, todavía no se registran daños materiales ni tampoco humanos. Al momento no hay reportes de árboles caídos”.
Finalmente, Oscar Donaire remarcó que desde Contingencias Climáticas anticiparon que se esperaban precipitaciones para San Martín durante las horas siguientes, pero sin granizo.
En pocas palabras
- Tormenta: fuerte tormenta de lluvia y granizo afectó San Martín, principalmente Montecaseros y Chapanay.
- Sin daños: Defensa Civil reportó abundante granizo chico pero sin daños materiales ni humanos en primera instancia.
- Pronóstico: se esperaban precipitaciones para las próximas horas en San Martín, pero sin la presencia de granizo.