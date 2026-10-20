Fuerte tormenta de lluvia y granizo en San Martín

Montecaseros y Chapanay, las localidades de San Martín más afectadas por el granizo

Oscar Donaire, responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de General San Martín habló con Noticiero Siete y realizó un primer análisis de la fuerte tormenta de granizo que afectó principalmente a las zonas de Montecaseros y Chapanay.

“Los reportes que tenemos hasta ahora (20.24) indican que la tormenta ingresó hacia la cabecera de Palmira y luego se dirigió hacia el norte del departamento, con abundante agua y granizo”, dijo Donaire.