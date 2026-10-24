No sólo era el abuelo y el tío de las víctimas. También era el pastor de su iglesia. Y ahora creen que aprovechó esas dos condiciones para cometer el abuso sexual de dos nietas y una sobrina en Las Heras. El hombre de 59 años engañaba a las víctimas con "oraciones espirituales" para ayudarle a que crezcan sus partes íntimas, según las denuncias que derivaron en su detención.
Un pastor está acusado de abusar sexualmente a dos nietas y una sobrina con la excusa de "oraciones espirituales"
El hombre de 59 años está detenido desde los primeros días de septiembre pasado tras la acumulación de las denuncias por abuso sexual
A mediados de agosto pasado, la Fiscalía de Delitos Sexuales recibió tres denuncia de similares características. Tres jóvenes aseguraron haber sido abusadas sexuales contra un familiar directo. Se trata de un hombre de 59 años -se reserva su identidad para resguardar la de las víctimas- que además de ser chofer en una empresa también es pastor de una iglesia llamada Renuevo ubicada en la zona de Panquehua.
Con las primeras pruebas del expediente, la Fiscalía ordenó su detención el 2 de septiembre pasado y lo imputó por varios hechos de abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto. En los últimos días solicitó la prisión preventiva del pastor y la jueza Dolores Ramón debe resolver el pedido.
La investigación contra el pastor por abuso sexual
La reconstrucción que realizó la Fiscalía, en gran parte gracias a la declaración de las víctimas, sostiene que los abusos sexuales ocurrieron en el domicilio del pastor ubicado en calle Martín Güemes, en el norte de Las Heras, entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La fecha no es casualidad ya que las situaciones habrían comenzado tras la muerte de la esposa del sospechoso.
Las víctimas fueron dos nietas -de 16 y 18 años- además de una sobrina política de 22 años. Fueron agredidas en distintas circunstancias cuando se quedaban a dormir en la casa de su abuelo o cuando estaban realizando tareas de limpieza en esa propiedad, tal como ocurrió en el último caso.
Las jóvenes relataron que el pastor aprovechó cuando se quedaban a solas para tocarlas en sus partes íntimas. Utilizaba excusas poco creíbles, como que tenían manchas de suciedad en el pantalón o que se trataba de "oraciones espirituales" para ayudarles a que crezcan sus senos.
La defensa del pastor solicitó la libertad del sospechoso argumentando que no hay forma de que pueda entorpecer la investigación ni fugarse de la provincia. La última palabra la tendrá la jueza que definirá en los próximos días.
En pocas palabras
- Pastor detenido: hombre de 59 años acusado de abusar sexualmente a dos nietas y una sobrina en Las Heras.
- Modus operandi: engañaba a las víctimas con "oraciones espirituales" para justificar tocamientos.
- Denuncias y contexto: acumula tres denuncias similares, las agresiones habrían iniciado tras la muerte de su esposa.