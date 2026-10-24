Un pastor está acusado de abusar sexualmente a dos nietas y una sobrina con la excusa de "oraciones espirituales"

El pastor acusado de abuso sexual a tres familiares en Las Heras.

La investigación contra el pastor por abuso sexual

La reconstrucción que realizó la Fiscalía, en gran parte gracias a la declaración de las víctimas, sostiene que los abusos sexuales ocurrieron en el domicilio del pastor ubicado en calle Martín Güemes, en el norte de Las Heras, entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La fecha no es casualidad ya que las situaciones habrían comenzado tras la muerte de la esposa del sospechoso.

Las víctimas fueron dos nietas -de 16 y 18 años- además de una sobrina política de 22 años. Fueron agredidas en distintas circunstancias cuando se quedaban a dormir en la casa de su abuelo o cuando estaban realizando tareas de limpieza en esa propiedad, tal como ocurrió en el último caso.

Las jóvenes relataron que el pastor aprovechó cuando se quedaban a solas para tocarlas en sus partes íntimas. Utilizaba excusas poco creíbles, como que tenían manchas de suciedad en el pantalón o que se trataba de "oraciones espirituales" para ayudarles a que crezcan sus senos.

La defensa del pastor solicitó la libertad del sospechoso argumentando que no hay forma de que pueda entorpecer la investigación ni fugarse de la provincia. La última palabra la tendrá la jueza que definirá en los próximos días.