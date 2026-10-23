Un incendio provocó daños en parte de una casa de Guaymallén y dejó a 2 hombres heridos

El incendio ocurrió en la madrugada de este viernes en calle Vicente López y Planes al 1600, de Guaymallén. Imagen ilustrativa.

En el operativo trabajaron Bomberos del Cuartel Central, dos dotaciones de Voluntarios de Guaymallén y personal de Defensa Civil.

Las pérdidas que dejó el incendio en Guaymallén

El fuego afectó severamente la planta alta, construida con durlock, y provocó pérdidas totales en el living, el comedor y uno de los dormitorios. También se registraron daños parciales en una segunda habitación y en el baño.

Dos hombres de 19 y 45 años resultaron heridos al intentar sofocar las llamas por sus propios medios. Ambos sufrieron quemaduras superficiales y recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Tras ser atendidos en el lugar, los 2 fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

La intervención de Bomberos y Defensa Civil permitió trabajar para controlar el incendio y evitar que alcanzara las viviendas cercanas.