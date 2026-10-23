Un incendio destruyó gran parte de la planta alta de una vivienda de Guaymallén durante la madrugada de este viernes y dejó a dos hombres con quemaduras que fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.
Un incendio provocó daños en parte de una casa de Guaymallén y dejó a 2 hombres heridos
El incendio fue en una casa de calle Vicente López y Planes al 1600. Los afectados, de 19 y 45 años, sufrieron quemaduras al intentar apagar las llamas
El fuego se desató en una propiedad ubicada en calle Vicente López y Planes al 1600, de Guaymallén, y requirió un importante operativo de Bomberos y Defensa Civil para evitar que se propagara a las casas vecinas.
El hecho ocurrió alrededor de la 1.40 de este viernes, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el incendio. Cuando el personal policial llegó al lugar, constató que el fuego había afectado el segundo piso de la vivienda y que existía riesgo para los domicilios colindantes.
En el operativo trabajaron Bomberos del Cuartel Central, dos dotaciones de Voluntarios de Guaymallén y personal de Defensa Civil.
Las pérdidas que dejó el incendio en Guaymallén
El fuego afectó severamente la planta alta, construida con durlock, y provocó pérdidas totales en el living, el comedor y uno de los dormitorios. También se registraron daños parciales en una segunda habitación y en el baño.
Dos hombres de 19 y 45 años resultaron heridos al intentar sofocar las llamas por sus propios medios. Ambos sufrieron quemaduras superficiales y recibieron asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Tras ser atendidos en el lugar, los 2 fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.
La intervención de Bomberos y Defensa Civil permitió trabajar para controlar el incendio y evitar que alcanzara las viviendas cercanas.
En pocas palabras
- Incendio: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar apagar un fuego en una casa de Guaymallén.
- Pericias: el siniestro destruyó gran parte de la planta alta de la vivienda, ubicada en Vicente López y Planes al 1600.
- Asistencia: los heridos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore tras recibir atención inicial.