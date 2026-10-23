Quién es el joven de 22 años que murió en la tragedia provocada por el choque de dos motos

Durante los días de internación, familiares, amigos e instituciones deportivas locales organizaron constantes cadenas de oración en redes sociales esperando una milagrosa recuperación que lamentablemente no pudo ser.

Tragedia en Santiago del Estero: quién es el joven que murió

El joven fallecido fue identificado como Ariel Tévez, de 22 años, quien era muy conocido en la zona por su vinculación con instituciones locales y escuelas de fútbol de la ciudad de Santiago del Estero.

Su partida provocó múltiples muestras de dolor y mensajes de despedida por parte de allegados y vecinos que expresaron sus condolencias a la familia.

Cómo fue la tragedia

El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del barrio San Fernando, cuando dos motos que circulaban en sentidos opuestos chocaron de frente a gran velocidad por causas que aún se intentan determinar.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional 47ª y de la Departamental N° 5, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica exacta de la tragedia.