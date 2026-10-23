Una lamentable tragedia ocurrida en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, terminó con un desenlace fatal que generó una profunda consternación en toda la comunidad local. El accidente se cobró la vida de un joven de 22 años y tuvo lugar el pasado fin de semana.
Quién es el joven de 22 años que murió en la tragedia provocada por el choque de dos motos
La lamentable tragedia involucró a dos motos, provocó la muerte de un joven de 22 años, generando una conmoción muy grande
Tras el brutal choque entre dos motos, el joven que murió fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde ingresó en estado crítico y con traumatismos severos.
Pese al esfuerzo de los médicos en la unidad de cuidados intensivos, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de sus lesiones del accidente.
Durante los días de internación, familiares, amigos e instituciones deportivas locales organizaron constantes cadenas de oración en redes sociales esperando una milagrosa recuperación que lamentablemente no pudo ser.
Tragedia en Santiago del Estero: quién es el joven que murió
El joven fallecido fue identificado como Ariel Tévez, de 22 años, quien era muy conocido en la zona por su vinculación con instituciones locales y escuelas de fútbol de la ciudad de Santiago del Estero.
Su partida provocó múltiples muestras de dolor y mensajes de despedida por parte de allegados y vecinos que expresaron sus condolencias a la familia.
Cómo fue la tragedia
El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, a la altura del barrio San Fernando, cuando dos motos que circulaban en sentidos opuestos chocaron de frente a gran velocidad por causas que aún se intentan determinar.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Seccional 47ª y de la Departamental N° 5, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica exacta de la tragedia.
En pocas palabras
- Tragedia fatal: Joven de 22 años murió tras un choque entre dos motos en Santiago del Estero.
- Víctima identificada: Ariel Tévez, conocido por su vinculación con instituciones deportivas locales.
- Accidente fatal: Ocurrió en la Ruta Provincial 1 por un choque frontal de motos a gran velocidad.