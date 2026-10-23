La tragedia de una conocida familia de empresarios: hace años murió el padre en una ruta y ahora, su hijo

La tragedia que marcó a la familia

La primera tragedia ocurrió en mayo de 2019. Por aquel entonces, Pablo Fiocchi (60 años), fundador y socio gerente de la empresa distribuidora de John Deere en la zona, circulaba a bordo de su moto Triumph por el tramo urbano de la Ruta Nacional 3 en Río Grande, Tierra del Fuego.

En esa ruta ingresó un auto de repente. Y al intentar esquivarlo, la moto de Fiocchi rozó el auto, cruzó de carril y chocó de frente contra otro vehículo que venía en sentido contrario. A raíz de las gravísimas heridas sufridas, el empresario de 60 años falleció a los pocos minutos de ingresar al hospital.

Tras la muerte del fundador, su hijo Santiago Felipe Fiocchi tomó la dirección general de la empresa con solo 31 años. Junto a sus hermanas en las áreas administrativas, el joven logró consolidar la expansión comercial de la compañía en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Un accidente en la misma ruta

Siete años después del fallecimiento de su padre, la muerte volvió a sorprender a la familia en la misma ruta. Este miércoles que pasó, Santiago (38 años, casado y padre de dos niños pequeños), conducía su coupé deportiva Toyota 86 GR blanca por la Ruta 3, en el trayecto que une Río Grande con Tolhuin.

Al alcanzar el kilómetro 2868, a la altura de la estancia San Luis y en un tramo recto que presentaba buenas condiciones, el auto se salió de control por razones que se intentan establecer.

Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de una brusca frenada que derivó en un despiste hacia la banquina. El auto dio múltiples tumbos a lo largo de casi 100 metros en el descampado hasta quedar detenido sobre su lateral derecho.

Cuando los rescatistas arribaron al lugar, constataron que el empresario yacía sin vida en el habitáculo, con el cinturón colocado y los airbags activados.

La Justicia ordenó peritajes para determinar la mecánica exacta de la tragedia, descartando inclemencias climáticas, la presencia de animales sobre la ruta o distracciones por el uso del celular.