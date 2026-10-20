Es policía, pero trabaja como chofer en una aplicación de viajes. Fue víctima de un robo en Las Heras y se defendió con su arma reglamentaria con la que baleó a uno de los ladrones que quedó internado.
Un ladrón fue baleado tras robarle a un policía que trabajaba como chofer de Maxim
El policía fue golpeado por los dos autores del robo ocurrido en Las Heras, pero uno de ellos terminó baleado e internado
El hecho de inseguridad ocurrió cerca de las 22, en la intersección de calles Monteagudo y Democracia, por donde circulaba el policía de 42 años. Si bien presta servicio en la Comisaría 7, se encontraba de civil y estaba trabajando en su auto Fiat Mobi como chofer de la aplicación Maxim.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte, lo encañonaron y lo golpearon en la nuca. De esta manera violenta le robaron su celular y una mochila.
En medio de esa secuencia, el policía empuñó su pistola 9 milímetros reglamentaria y disparó contra los ladrones. Uno de ellos terminó herido y cayó al suelo, mientras que su cómplice logró escapar.
El herido tiene 31 años y varios antecedentes por robos, lesiones y encubrimientos que cometió desde 2014 y 2021. Quedó internado en el Hospital Central con un diagnóstico de herida de arma de fuego en el abdomen, con orificio de entrada y salida.
En pocas palabras
- Policía de civil: fue víctima de un robo mientras trabajaba como chofer de Maxim en Las Heras.
- Robo y defensa: dos sujetos lo golpearon y amenazaron, pero el efectivo se defendió con su arma reglamentaria.
- Tiroteo y consecuencias: el policía baleó a uno de los ladrones, quien quedó internado con antecedentes.