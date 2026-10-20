Un ladrón fue baleado tras robarle a un policía que trabajaba como chofer de Maxim

El hecho de inseguridad ocurrió cerca de las 22, en la intersección de calles Monteagudo y Democracia, por donde circulaba el policía de 42 años. Si bien presta servicio en la Comisaría 7, se encontraba de civil y estaba trabajando en su auto Fiat Mobi como chofer de la aplicación Maxim.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el hombre fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte, lo encañonaron y lo golpearon en la nuca. De esta manera violenta le robaron su celular y una mochila.