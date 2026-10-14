Diego Arduino (48) es conocido por ser el autor del recordado crimen de Alejo Hunau, el periodista que fue ultimado a mediados de 2004. Pero ese asesinato no es la única anotación en su expediente penal: estafas, violencia de género y ahora, por segunda vez, se sumó un robo al estilo mechero ocurrido en Ciudad.
Diego Arduino, el asesino de Alejo Hunau, cayó por segunda vez como mechero y quedó preso
Diego Arduino (48) volvió a ser capturado acusado de robarse un perfume en un local céntrico, episodio similar por el que había sido condenado hace pocos meses
Minutos antes de las 21, una pareja ingresó a una mercería ubicada en calle San Luis, de Ciudad. Luego de realizar algunas consultas a la propietaria de 49 años, el hombre se retiró pero la comerciante notó que le había robado un perfume. Rápida de reflejos, bajó la persiana del local y dejó encerrada en el interior a la mujer cómplice.
Cuando llegó personal policial, detuvo en el lugar a la mujer de 30 años mientras que el presunto mechero también fue interceptado a las pocas cuadras. Se trataba de nada más ni nada menos que Diego Fabián Arduino Mari, quien ahora quedó a disposición de la Justicia por tentativa de hurto.
Los antecedentes de Diego Arduino
El lunes 22 de noviembre de 2004, Alejo Hunau fue asesinado al recibir un botellazo en la cabeza en su departamento ubicado en calle Pedro Vargas, entre Colón y Pedro Molina, en pleno centro. Su cadáver fue hallado en las primeras horas de la tarde del día siguiente y casó gran conmoción ya que la víctima había trabajado como asesor del ya ex gobernador Roberto Iglesias.
Diego Arduino fue identificado como la última persona que estuvo con el joven. De hecho, las pruebas de ADN lo ubicaron en el lugar del hecho. Si bien fue detenido y luego liberado, en 2007 terminó siendo condenado a 16 años de prisión y por haber robado elementos de la propiedad.
Antes de recuperar su libertad, en septiembre de 2021, Diego Arduino cometió una estafa ofreciendo materiales de construcción a la venta con un perfil falso en la red social Facebook. Un hombre le transfirió una suma de $60.000 -en 3 pagos- pero jamás recibió la mercadería en cuestión. Por ese hecho fue condenado a una pena de 5 meses de prisión.
Por esa última causa y por la estafa, Diego Arduino había terminado de cumplir la pena el 25 de junio de 2022. Se fue a vivir a la casa de una enfermera nacida en Canadá pero radicada en Mendoza con quien había comenzado una relación amorosa estando privado de su libertad. Sin embargo, meses después el hombre cometió algunos episodios violentos y la mujer le dio intervención a la Justicia de Familia, que dictó una prohibición de acercamiento.
El 4 de diciembre de 2022 en horas de la mañana Diego Arduino se presentó en el domicilio ubicado en calle San Luis, en Las Heras. Primero le dijo a la víctima que quería dialogar pero como la mujer no le abrió la puerta comenzó a patearla y exhibió un arma blanca con la que amenazó "desquitarse" con ella o con la Policía. La víctima llamó al 911 y Diego Arduino quedó detenido en el lugar. En mayo de 2023 fue condenado a 1 año y 1 mes de cárcel por ese episodio.
Cuando quedó libre, no se calmó en absoluto. El 23 de marzo de 2026 cometió un robo similar al ocurrido anoche: ingresó al supermercado Coto de Ciudad, llegó al sector carnicería y escondió entre sus ropas 2 bandejas de carne. Sin embargo, fue atrapado por la seguridad privada del comercio. Fue condenado a 2 meses de prisión en efectivo por tentativa de hurto simple y Diego Arduino quedó libre el 23 de mayo pasado.
En pocas palabras
- Diego Arduino: fue detenido por segunda vez en un robo al estilo mechero en Ciudad, reincidiendo tras cumplir condenas anteriores.
- Antecedentes: condenado por el crimen de Alejo Hunau, estafas y violencia de género, suma este nuevo hurto a su historial delictivo.
- Reincidencia: ya había sido condenado por un robo similar en el supermercado Coto de Ciudad en marzo de 2026.