Diego Arduino, el asesino de Alejo Hunau, cayó por segunda vez como mechero y quedó preso

Diego Arduino cuando fue juzgado por el crimen de Alejo Hunau.

Los antecedentes de Diego Arduino

El lunes 22 de noviembre de 2004, Alejo Hunau fue asesinado al recibir un botellazo en la cabeza en su departamento ubicado en calle Pedro Vargas, entre Colón y Pedro Molina, en pleno centro. Su cadáver fue hallado en las primeras horas de la tarde del día siguiente y casó gran conmoción ya que la víctima había trabajado como asesor del ya ex gobernador Roberto Iglesias.

Diego Arduino fue identificado como la última persona que estuvo con el joven. De hecho, las pruebas de ADN lo ubicaron en el lugar del hecho. Si bien fue detenido y luego liberado, en 2007 terminó siendo condenado a 16 años de prisión y por haber robado elementos de la propiedad.

Antes de recuperar su libertad, en septiembre de 2021, Diego Arduino cometió una estafa ofreciendo materiales de construcción a la venta con un perfil falso en la red social Facebook. Un hombre le transfirió una suma de $60.000 -en 3 pagos- pero jamás recibió la mercadería en cuestión. Por ese hecho fue condenado a una pena de 5 meses de prisión.

Alejo Hunau era un conocido periodista que fue asesinado por Diego Arduino.

Por esa última causa y por la estafa, Diego Arduino había terminado de cumplir la pena el 25 de junio de 2022. Se fue a vivir a la casa de una enfermera nacida en Canadá pero radicada en Mendoza con quien había comenzado una relación amorosa estando privado de su libertad. Sin embargo, meses después el hombre cometió algunos episodios violentos y la mujer le dio intervención a la Justicia de Familia, que dictó una prohibición de acercamiento.

El 4 de diciembre de 2022 en horas de la mañana Diego Arduino se presentó en el domicilio ubicado en calle San Luis, en Las Heras. Primero le dijo a la víctima que quería dialogar pero como la mujer no le abrió la puerta comenzó a patearla y exhibió un arma blanca con la que amenazó "desquitarse" con ella o con la Policía. La víctima llamó al 911 y Diego Arduino quedó detenido en el lugar. En mayo de 2023 fue condenado a 1 año y 1 mes de cárcel por ese episodio.

Cuando quedó libre, no se calmó en absoluto. El 23 de marzo de 2026 cometió un robo similar al ocurrido anoche: ingresó al supermercado Coto de Ciudad, llegó al sector carnicería y escondió entre sus ropas 2 bandejas de carne. Sin embargo, fue atrapado por la seguridad privada del comercio. Fue condenado a 2 meses de prisión en efectivo por tentativa de hurto simple y Diego Arduino quedó libre el 23 de mayo pasado.