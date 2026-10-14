Un trabajador de 48 años murió tras caer desde un autoelevador en una empresa ubicada en Carril Rodríguez Peña al 6500, en Godoy Cruz. El accidente fue reportado a las 10.15 y motivó la intervención de policías y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Accidente fatal: un trabajador murió tras caer desde un autoelevador en una empresa de Godoy Cruz
El hombre tenía 48 años. Según los testimonios recabados por la Policía, resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo
Según el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre un accidente laboral en el hangar de la empresa. Los testimonios indicaron que el hombre estaba a unos 3 metros de altura, sobre la planchuela de un autoelevador, cuando resbaló y cayó al suelo.
Caída y muerte en una empresa de Godoy Cruz
El trabajador se dio un fuerte golpe en la cabeza: una caída desde unos 3 metros puede desarrollarse en menos de un segundo: en condiciones ideales de caída libre, un cuerpo alcanza aproximadamente 28 kilómetros por hora antes de tocar el suelo.
Sin embargo, ese cálculo no permite establecer la velocidad ni la fuerza con que impactó la cabeza del trabajador, ya que influyen la postura y la superficie de contacto. Lo seguro es que un traumatismo de este tipo puede provocar serias lesiones.
En efecto, el personal del SEC constató su fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada en el reporte por sus iniciales, E. M. A.
En el establecimiento intervino Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizó las tareas correspondientes. Por disposición del ayudante fiscal, se llevaron adelante las pericias de rigor, con intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.
En pocas palabras
- Trabajador fallecido: un hombre de 48 años murió tras caer de un autoelevador en Godoy Cruz.
- Causa del accidente: según testigos, la víctima resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo mientras estaba a 3 metros de altura.
- Intervención policial: personal del SEC y la Policía Científica actuaron en el lugar, confirmando el deceso y realizando las pericias correspondientes.