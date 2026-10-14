Accidente fatal: un trabajador murió tras caer desde un autoelevador en una empresa de Godoy Cruz

El accidente del autoelevador en Godoy Cruz. Imagen generada por IA a partir de los datos de esta nota.

Sin embargo, ese cálculo no permite establecer la velocidad ni la fuerza con que impactó la cabeza del trabajador, ya que influyen la postura y la superficie de contacto. Lo seguro es que un traumatismo de este tipo puede provocar serias lesiones.

En efecto, el personal del SEC constató su fallecimiento en el lugar. La víctima fue identificada en el reporte por sus iniciales, E. M. A.

En el establecimiento intervino Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizó las tareas correspondientes. Por disposición del ayudante fiscal, se llevaron adelante las pericias de rigor, con intervención de la Oficina Fiscal de la jurisdicción.