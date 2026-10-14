Un conductor resultó ileso después de que piedras desprendidas de un cerro -entre ellas una de varias toneladas- impactaran contra su camioneta en la Ruta 7, en alta montaña. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.112, en las inmediaciones del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional.
Accidente en alta montaña: una piedra de varias toneladas aplastó a una camioneta
Una Toyota Hilux recibió el impacto de rocas en el kilómetro 1112 de la Ruta 7. El accidente fue cerca del puesto de Gendarmería de Los Árboles
Según el reporte oficial, el aviso ingresó a través del 911 y alertó sobre la caída de rocas sobre un vehículo. Personal de Gendarmería que recorría la zona constató el desprendimiento y confirmó que las piedras habían impactado en una Toyota Hilux.
Al volante iba T.V.A.V. un ciudadano chileno radicado en Argentina. De acuerdo con la información suministrada, no sufrió lesiones físicas y se encontraba fuera de peligro.
El reporte indicó que se dio aviso a la empresa Caminos Aconcagua y que se iniciaron trabajos con una máquina retroexcavadora para realizar una brecha que permita evacuar los vehículos varados en el sector.
A las 12.40, se informó que estaba habilitado un bypass provisorio a través de la brecha abierta por la maquinaria, con el objetivo de facilitar el tránsito.
En pocas palabras
- Piedras impactaron: una camioneta Toyota Hilux fue golpeada por rocas en la Ruta 7, km 1.112.
- Conductor ileso: el conductor del vehículo, un ciudadano chileno, resultó sin lesiones físicas.
- Daños materiales: el rodado sufrió daños importantes tras el desprendimiento de rocas de gran tamaño.