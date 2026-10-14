Accidente en alta montaña: una piedra de varias toneladas aplastó a una camioneta

Como se aprecia en las imágenes, el accidente pudo haber sido mucho más grave. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

El reporte indicó que se dio aviso a la empresa Caminos Aconcagua y que se iniciaron trabajos con una máquina retroexcavadora para realizar una brecha que permita evacuar los vehículos varados en el sector.

Se hacen trabajos en la zona para despejar la calzada. Foto: gentileza Osvaldo Valle.

A las 12.40, se informó que estaba habilitado un bypass provisorio a través de la brecha abierta por la maquinaria, con el objetivo de facilitar el tránsito.